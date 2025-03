เซ็นทรัลพัฒนา กวาด 4 รางวัลใหญ่ Future Trends Awards 2025 ตอกย้ำผู้นำ Corporate Transformation & Future Brand องค์กรแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all เชื่อมโยงธุรกิจ Retail-Residence-Hotel-Office ตอกย้ำผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ไม่หยุดพัฒนา คว้า 4 รางวัลใหญ่จากงาน Future Trends Awards 2025 ภายใต้แนวคิด ‘Knowing The Future, Be The Winners of Tomorrow’ ได้แก่ รางวัล The Most Corporate Transformation องค์กรยอดเยี่ยมด้านการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ รางวัล The Most Future Brand สุดยอดแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและดูทันสมัยมากที่สุด พร้อมรางวัล The Most Attractive Employer Awards (Worker under 35 years old) และรางวัล The Most Attractive Employer Awards (Worker over 35 years old) สุดยอดองค์กรที่กลุ่มวัยทำงาน อายุน้อยกว่า 35 ปี และมากกว่า 35 ปีอยากทำงานมากที่สุด สะท้อนถึงวิสัยทัศน์องค์กรที่ชัดเจน ความสำเร็จในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจ นโยบายความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง วัฒนธรรมองค์กรที่เน้น Beliefs to Behaviors และแนวทางการพัฒนาคนที่โดดเด่น โดยมี ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer คุณพิพัฒน์ สีเหภูมิพิจิตร Head of People Business Partnership (Retail Business) และคุณกนิษฐา หวังผล Head of Organization Development & Transformation บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา เป็นผู้แทนบริษัทรับรางวัลดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief Marketing Officer บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่เซ็นทรัลพัฒนาได้รับ 4 รางวัลใหญ่จากเวที Future Trends Awards 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Knowing The Future, Be The Winners of Tomorrow’ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของเราในการสร้าง Better Futures สำหรับทุกคน เซ็นทรัลพัฒนาเป็นองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่ง โดยหนึ่งในความกล้าหาญที่สุดคือการบุกเบิก Retail-Led Mixed-Use Development ที่แรกคือเซ็นทรัล ลาดพร้าว ตามมาด้วยเซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และที่สำคัญเราได้สร้าง centralwOrld ให้กลายเป็น Landmark ของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ขณะเดียวกัน เราเป็น Place Maker ที่สร้างพัฒนามากกว่าศูนย์การค้าและโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังบุกเบิกย่านและเมืองศักยภาพ พร้อมยกระดับชีวิตผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาโครงการมิกซ์ยูสที่ประสบความสำเร็จ ในปี 2567 ที่ผ่านมาเปิดเซ็นทรัล นครสวรรค์ และเซ็นทรัล นครปฐม ประสบความสำเร็จอย่างมาก รวมถึงโครงการคอนโด ESCENT ที่ติดกับทั้ง 2 โครงการก็ได้รับการตอบรับที่ดี ขายหมดอย่างรวดเร็ว”“ตลอด 45 ปีเซ็นทรัลพัฒนาเป็น Key Driving Force พลังขับเคลื่อนหลักให้ประเทศ เรารู้สึกภูมิใจที่โครงการต่างๆ ของเราทั่วประเทศเป็น Center of Life สร้างสรรค์พื้นที่และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้คน มีส่วนช่วยกระตุ้น GDP สร้างงาน กระจายรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเราเป็น The Ecosystem for All ที่สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตไปกับทุกฝ่าย” ดร.ณัฐกิตติ์กล่าวโครงการแห่งอนาคตสะท้อนความเป็น Future Brand สำหรับปี 2568 บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าด้วย กลยุทธ์การบริหารและฐานะการเงินแข็งแกร่ง สร้างความเติบโต ลงทุนระยะยาวตามแผนสร้างการเติบโตในอนาคต โดยเตรียมเปิดตัวโครงการมิกซ์ยูสระดับโลก “Central Park” ทั้งในส่วนศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน และโครงการ “เซ็นทรัล กระบี่” เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ที่ตอบโจทย์ครบทุกมิติ และยกระดับศักยภาพเมืองท่องเที่ยวระดับโลกองค์กรแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานมากที่สุด เซ็นทรัลพัฒนา ไม่เพียงขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับ “บุคลากร” โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสำเร็จและพัฒนาศักยภาพพนักงานทั่วประเทศ ภายใต้ The Ecosystem for All พร้อมขยายโครงการใหม่ๆ ผ่านโมเดล Retail-Led Mixed-Use Development ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น โดยทุกโครงการใหม่จะมีการจ้างงานท้องถิ่นกว่า 80% สร้างความภูมิใจแก่ชุมชน และรวมถึงดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Create Value) สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร Imagining better futures for all ทั้งนี้ในด้านการพัฒนาบุคลากร เซ็นทรัลพัฒนา ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน 3 ด้าน ได้แก่ People Culture – ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรผ่านแนวคิด Beliefs to Behaviors ด้วยการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม นำไปสู่การปฏิบัติจริง People Caring – ดูแลพนักงานทั้งสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และโครงการ “You ดี Me สุข” ที่ส่งเสริมการดูแล Well-being ทุกด้าน และPeople Development - มุ่งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจผ่านการ Upskill & Reskill โดยใช้ Central Development Journey ซึ่งเป็น Learning Catalog เฉพาะขององค์กร และหนึ่งในโครงการเด่นคือ GM Trainee Program ที่สร้าง General Manager รุ่นใหม่ รองรับการขยายโครงการในอนาคตติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities