การบินไทยร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2568 กรุงเบอร์ลิน

การบินไทยร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2568 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จชมบูธของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) ปี 2568 (International Tourism Borse (ITB) 2025) ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายกรกฏ ชาตะสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เฝ้ารับเสด็จสำหรับปีนี้ บูธของการบินไทยได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด "THAI 65 Years of Graceful Growth - Elevating Journeys Through Excellence in Hospitality" นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้พบปะสื่อมวลชน และเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินและการท่องเที่ยวของไทยและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งนี้ งาน ITB Berlin 2025 เป็นงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลก จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509 โดยงาน ITB Berlin 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2568 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี