เจาะลึกอินไซต์คนไทย! โรงพยาบาลพญาไทคว้ารางวัลที่ 1 สุดยอดโรงพยาบาลที่ทำผลงานยอดเยี่ยม ครองใจชาวโซเชียล

โรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยสร้างปรากฎการณ์บนโลกออนไลน์กับการสร้างสรรค์คอนเทนต์สุขภาพที่เข้าใจง่าย เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมชาวโซเชียล และสร้างมาตรฐานใหม่ในการสื่อสารคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับและครองใจชาวโซเชียล จนสามารถคว้ารางวัลโรงพยาบาลที่ทำผลงานเป็นเลิศในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ (BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA) จากการนำองค์ความรู้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์มาผลิตคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย และยังสามารถต่อยอดเป็นคอนเทนต์ที่หลากหลายสื่อสารได้กับทุกวัย ตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คนอ่านในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าใจพฤติกรรมชาวโซเชียลและนำเสนอความรู้สุขภาพที่เข้าถึงง่ายตรงกับไลฟ์สไตล์ของทุกเจนเนอเรชั่นจากสถิติของชาวโซเชียลพบว่ากว่า 1 ใน 3 ของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ค้นหาข้อมูลสุขภาพและอ่านข่าว โรงพยาบาลพญาไทจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพ อ่านง่าย และมีความน่าเชื่อถือ โดยนำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกในการค้นหาข้อมูลสุขภาพของชาวโซเชียล ทำให้สามารถออกแบบเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัยคุณอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ให้ความรู้สุขภาพที่มีคุณภาพนับว่าเป็นอีกหนึ่งในการให้บริการของโรงพยาบาลพญาไท ที่ทำให้โรงพยาบาลพญาไทเปลี่ยนจากคนรู้จักกลายเป็นคนไว้ใจที่เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่ผู้คนเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งการให้ความรู้สุขภาพที่แตกต่างไปตามช่วงวัยและไลฟ์สไตล์ทำให้คนเข้าถึงคอนเทนต์ได้มากขึ้น เราเห็นความสำคัญของเสียงจากชาวโซเชียลทั้งคอมเมนต์ คำถาม และคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาคอนเทนต์และบริการให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณทุกความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของพนักงานทุกคนในโรงพยาบาล ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาโดยตลอด รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นบนโลกออนไลน์แม้จะเป็นความท้าทายแต่โรงพยาบาลพญาไทมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคอนเทนต์เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่ทุกคนเชื่อถือได้โรงพยาบาลพญาไทขอขอบคุณประชาชนคนไทยและผู้รับบริการทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ และทำให้เราอยู่ในใจชาวโซเชียลจนได้มีโอกาสคว้ารางวัลสุดยอดโรงพยาบาลที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย (BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA) สาขากลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ในงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 13 ครั้งนี้คุณวัชราภรณ์ เจริญธรรมวัชณ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดสื่อดิจิตอลและพัฒนาธุรกิจองค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลกล่าวว่า ทีมงานยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คอนเท้นต์ด้านสุขภาพ ให้มีความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการและคนไทยตลอดไป