ครองแชมป์ 4 ปีซ้อน! ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ คว้าสุดยอดแบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย แท็คทีม ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ องค์กรบิ๊กแบรนด์หนึ่งเดียวที่ติด TOP 5 จากเวที Thailand Social Awards 2024

กรุงเทพฯ - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอกย้ำการเป็น ‘World’s Best Destination’ ระดับโลกที่เชี่ยวชาญในการสร้าง Social Engagement เชื่อมโยงผู้บริโภคทุกกลุ่มผ่านไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Food, Fashion, Sport และ Music & Art คว้ารางวัล ‘Best Brand Performance on Social Media’ สุดยอดแบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขา Shopping Center & Department Store 4 ปีซ้อน พร้อมตอกย้ำการเป็น Brand Love ที่มัดใจผู้บริโภคด้วยคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียที่สร้างสรรค์ของ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ พร้อมแท็กทีม ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ องค์กรบิ๊กแบรนด์เพียงหนึ่งเดียวที่ติด TOP 5 สุดยอดแบรนด์ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย จากเวที Thailand Social Awards 2024 ครั้งที่ 13 งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่จัดโดย WISESIGHT ผู้พัฒนาเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ สามารถคว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เช่นเดียวกับ ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ที่ติด TOP 5 แบรนด์ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียเป็นปีที่ 2 โดยความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความทุ่มเท มุ่งมั่น และความพยายามของทีมงานเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพัฒนาทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ และการวางกลยุทธ์ Real-time Content Strategy ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้ความเชี่ยวชาญด้าน ‘Media Landscape Understanding’และ ‘Customer Insights & Behaviors’ ในฐานะของผู้นำอสังหาริมทรัพย์เบอร์หนึ่งของไทยที่อ่านขาดทุกโลเคชั่นและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดยมี Martech เครื่องมือที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์และสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าบนทุกแพลตฟอร์ม ในแต่ละแคมเปญ ทีมงานทุกคนทำงานอย่างหนักเพื่อติดตามผลลัพธ์แบบ Real-Time นำมาปรับกลยุทธ์และวิธีการนำเสนอคอนเทนต์ให้สอดคล้องไปกับแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน เหนือสิ่งอื่นใดรางวัลนี้ยังสะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้าง Seamless Experience ผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์โซเชียลแบบ Online-to-Offline เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าคอนเทนต์บนโซเชียลของเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพัฒนาในทุกแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างแค่การรับรู้ แต่ยังกระตุ้นให้เกิดทราฟฟิกของศูนย์การค้าฯ สร้าง Brand Love และทำให้ลูกค้าเกิด Brand Loyalty อย่างแท้จริง ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญ ด้วยจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 600 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวอีก 68 ล้านคน ซึ่งช่วยให้เราสร้างยอดรับชมกว่า 600 ล้านวิว และ Engagements กว่า 30 ล้านครั้ง นี่คือมาตรฐานระดับโลกที่เราภาคภูมิใจ และภูมิใจที่ธุรกิจศูนย์การค้าไทยก้าวสู่ระดับโลก ซึ่งทุกท่านคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวถอดอินไซต์เบื้องหลังการสร้าง ‘สุดยอดแบรนด์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย’ ของเซ็นทรัลเวิลด์และเซ็นทรัลพัฒนาความแข็งแกร่งของ ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ในฐานะไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กเดสติเนชั่นระดับโลกใจกลางเมือง ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงแบรนด์ดังระดับโลกและร้านค้าพันธมิตรมาสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ ยังเป็นปัจจัยเสริมแกร่งที่ทำให้เกิดแคมเปญอีเวนท์และโปรโมชั่นระดับประเทศและระดับโลกตลอดปี ครอบคลุมคอมมูนิตี้ต่างๆ ทั้ง Food, Fashion, Sport และ Music & Art อาทิ งาน centralwOrld Rhythm of Pride 2024, งาน centralwOrld Bangkok Countdown 2025, งาน centralwOrld Songkran Fest 2024, งาน centralwOrld The Great Chinese New Year 2024 หรือ centralwOrld Merryville ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโซเชียลคอนเทนต์ที่โดดเด่น สอดคล้องกับข้อมูลจาก Thailand Social Awards ช่วงครึ่งปีแรก 2567 ที่ระบุว่า ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ มีคะแนน Earn Performance ที่โดดเด่นจากการจัดอีเวนท์ที่ศูนย์การค้าฯ หลากหลายสไตล์ในขณะที่แพลตฟอร์มโซเชียลของ ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ก็มีความแตกต่างจากโซเชียลมีเดียขององค์กรอื่นๆ ในฐานะแพลตฟอร์มตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ จึงไม่ได้นำเสนอคอนเทนต์ขององค์กรเท่านั้น แต่มีความหลากหลายและเลือกที่จะนำเสนอคอนเทนต์ให้เข้าถึงง่าย มีการสร้างสรรค์คอนเทนต์แบบ Real-time ผสานความเป็น Creative รวมไปถึงแคมเปญอีเวนท์และโปรโมชั่นที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย จนสามารถสร้าง Brand Love และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และนำไปสู่การสร้าง Brand Loyalty ในที่สุดสำหรับ Thailand Social Awards 2024 จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ถือเป็นงานประกาศรางวัลโซเชียลมีเดียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นบนโซเชียลมีเดียได้อย่างยอดเยี่ยม เวทีแห่งนี้ยังเป็นการการันตีว่าแบรนด์ที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภาพรวมของประเทศอีกด้วยติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities