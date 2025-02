เอส แอนด์ พี ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ด้วยเค้กดอกไม้ยักษ์แสนอร่อย ให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2025...เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ปีที่ 21”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2025…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อสร้างกำลังใจแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยขนกองทัพเค้กแสนอร่อย จำนวน 545 ปอนด์ เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มสู่สังคม ไปยังผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 3,789 คน จากมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 21 แห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันแห่งความรักคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การแบ่งปันน้ำใจและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าอาจจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่สำหรับเด็กๆ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ที่อาจมีโอกาสไม่มากเท่าคนอื่น สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ คือสิ่งที่สามารถสร้างพลัง กำลังใจ และรอยยิ้มให้กับเค้าไม่มากก็น้อย ช่วยเติมเต็มความสุขให้มีแรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยปีนี้ เอส แอนด์ พี เรายังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ซึ่งเราส่งมอบความสุขนี้มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับปีนี้ โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 โดยบริษัทฯ ตั้งใจจัดทำเค้กขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม และส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กัน รวมไปถึงทุกคนจะได้อิ่มเอมไปกับเค้กแสนอร่อยและมีคุณภาพจากเอส แอนด์ พี”สำหรับโครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2025...เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป นับเป็นปีที่ 21 เราได้นำเค้กขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนรวม 545 ปอนด์ ไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 21 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (โรงเรียนปัญญาวุฒิกร) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่) มูลนิธิบ้านพระพร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (บ้านราชาวดี หญิง-ชาย) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค1-2 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งในแต่ละปีเราจะหมุนเวียนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งมอบเค้กแห่งความสุขนี้ไปสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึงเอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคม และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ พร้อมเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป