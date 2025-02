กวินฯ เตรียมจัดงาน “Licensing Show ASEAN 2025” ครั้งแรกในไทยและอาเซียน

กวิน อินเตอร์เทรด เปิดตัว Licensing Show ASEAN 2025 งานประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติครั้งแรกที่เชื่อมโยงโอกาสด้านการอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แคแร็กเตอร์ แอนิเมชั่น อีสปอร์ต อีเกมส์ หนังสือ สินค้าไลฟ์สไตล์ ของสะสม และสื่อบันเทิง เป็นต้น โดยงานนี้จะเป็นเวทีเชื่อมโยงแบรนด์จากทั่วโลกกับผู้รับสิทธิ์ นักธุรกิจค้าปลีก และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไว้ในงานเดียว โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 2,000 คน จาก 15 ประเทศ ตลอด 3 วันของการจัดงานนายเตชัส กิตติบุญญา กรรมการบริหาร บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้แสดงสินค้าลิขสิทธิ์ทั้งจากไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน อาทิ ผู้ถือสิทธิ์แบรนด์ (Brand Owners) นักพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา (IP) มาพบกับผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจผ่านโมเดล การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว“อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านหนังสือ อีบุ๊ก อาร์ตทอย ภาพยนตร์ แอนิเมชัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจเหล่านี้สู่เวทีสากล กวินฯ จึงได้จัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 ขึ้นเป็นครั้งแรกในอาเซียน โดยงานนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ และช่วยให้ธุรกิจสามารถต่อยอดสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในทางกลับกันช่วยให้ธุรกิจจากอาเซียนสามารถส่งออก IP ของตนเองไปยังตลาดสากล” นายเตชัส กล่าวนางสาวนุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประธาน ในงานแถลงข่าวการจัดงานฯ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการสนับสนุนให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือผลงานด้านลิขสิทธิ์ เช่น วรรณกรรม อาร์ตทอย ดนตรี ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมด้วย และเชื่อว่าการจัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 จะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับ และพัฒนาขีดความสามารถของนักสร้างสรรค์ผลงานไทยสู่เวทีสากล และเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริม Soft Power ไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้พบว่า ตลาดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั่วโลกมีมูลค่า 27.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 และคาดว่าจะเติบโตถึง 37.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2574 ขณะที่เอเชียแปซิฟิกมีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 32.5% ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง และการเติบโตของชนชั้นกลางใน จีน อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายเตชัส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมคอนเทนต์ดิจิทัลของไทยกำลังเฟื่องฟู ไม่ว่าจะเป็น อาร์ตทอย แอนิเมชั่น หนังสือ อีบุ๊ก ซีรี่ย์ และเกมส์ ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการขายลิขสิทธิ์หนังสือในภูมิภาคอาเซียน และอยู่ในอันดับ 4 ของเอเชีย หนังสือและอีบุ๊กสามารถขายลิขสิทธิ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล โดยเฉพาะการนำไปสร้างซีรีส์ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตซีรีส์เกือบ 200 เรื่องได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะคอนเทนต์เกี่ยวกับ LGBTQ+ ส่งผลให้ตลาดบันเทิงไทยมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท และโอกาสของตลาดภาพยนตร์มูลค่ากว่าพันล้านบาทต่อปี“กลุ่มที่มีกระแสมาแรงที่สุดคงไม่พ้น อาร์ตทอย จนเกิดกระแสนิยมในสไตล์ป๊อปคัลเจอร์ มูลค่าตลาดอาร์ตทอยของโลกอยู่ที่ 8,517.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.26 จนมีมูลค่าสูงถึง 10,938.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2573 ซึ่งตลาดอาร์ตทอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ในทวีปเอเชีย นี่คือโอกาสสำหรับศิลปินและนักออกแบบไทย ในการเจาะตลาด” นายเตชัส กล่าวสำหรับอุตสาหกรรมแอนิเมชันของไทยในปีที่ผ่านมาขยายตัวเฉลี่ย 15% มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,936 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งรับจ้างสำคัญของงาน Animation และ CG/VFX ซึ่งประเทศไทยมีบุคลากรและนักออกแบบคอนเทนต์ที่มีความสามารถเยอะมาก แต่คนจำนวนมากขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การจัดงาน Licensing Show ASEAN 2025 นี้จะเป็นเวทีให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้จัดแสดงผลงาน พบปะเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจค้าปลีก และยังเป็นเวทีให้ความรู้ด้านธุรกิจลิขสิทธิ์ได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางไมซ์ระดับนานาชาติ งานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ TCEB ได้ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ เพื่อดึงดูดผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลก ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยและอาเซียนและทางด้านนายชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังได้กล่าวสนับสนุนการจัดงานฯ ด้วยว่า ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสร้างสรรค์กับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากล งาน Licensing Show ASEAN 2025 ถือเป็นเวทีที่ตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างลงตัว โดยเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจและขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนายสุมิตร สีมากุล นายกสมาคม สมาคมดิจิทอลคอนเทนท์ไทย กล่าวต่อว่า เวทีนี้จะเป็นเวทีที่นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยทั้งเก่าและใหม่ได้มีโอกาสขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่สนใจได้เข้ามาสู่วงการนี้อีกเป็นจำนวนมาก และการจัดงานครั้งนี้จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมลิขสิทธิ์คอนเทนท์ของไทยต่อไป ทั้งนี้งาน Licensing Show ASEAN 2025 หรือ LSA 2025 ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นต้น“ตลอดระยะเวลา 25 ปี ในการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ บริษัทได้สร้างโชว์นี้มีชื่อเสียงหลายงาน อาทิ Thailand Franchise Business Opportunities 2025 (TFBO) Thailand Retail, Food & Hospitality Services(TRAFS) ASEAN Retail, Pub Bar Asia, และ ASEAN Cafe Show เป็นต้น ดังนั่นจึงเชื่อมั่นว่า งาน Licensing Show ASEAN ครั้งนี้จะเป็นงานประชุมและแสดงสินค้าด้านธุรกิจลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทุกตัว งานแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพที่สุด” นายเตชัส กล่าวปิดท้ายอย่างไรก็ตามนอกจากการแสดงสินค้าแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมอัพสกิลผู้ประกอบการผ่านสัมมนาและเวิร์กชอปเชิงลึก ครอบคลุมหัวข้อ Trendy of the Day, Food & Non Food Product, และ Entertainment Business กว่า 30 หัวข้อจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสนใจร่วมออกบูธแสดงสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://aseanlicensingshow.com/ เฟสบุ๊คhttps://www.facebook.com/licensingshowasean หรือติดต่อคุณเมลินญาน์ บุบผะศิริ (เมลิน) ผู้จัดการโครงการ โทร. 065-638-5326 อีเมล maylinya@kic.co.th