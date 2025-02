“พาณิชย์” เผยส่งออกมันพุ่งทะลุ 1 ล้านตัน อานิสงส์จีนซื้อทำอาหารสัตว์

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศจัดประชุมติดตามสถานการณ์การค้ามันสำปะหลัง ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าแนวโน้มการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังในปี 2568 จะเติบโตแซงหน้าปี 2567 อย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2568 มีการอนุญาตส่งออกมันสำปะหลังจากกรมการค้าต่างประเทศกว่า 1.05 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 6,500 ล้านบาท โดยได้รับผลดีจากคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในจีน ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จในกิจกรรมกระตุ้นตลาดการค้ามันสำปะหลังในจีนช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีตลาดรองรับผลผลิตนางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัท New Hope Liuhe Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับต้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีน มีความสนใจที่จะเจรจาซื้อขายมันเส้นของไทยในปริมาณมาก เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของจีนตอนใต้ 3 มณฑล ได้แก่ กว่างโจว กว่างซีจ้วง และฝูเจี้ยน มีปริมาณการผลิตอาหารสัตว์รวมกันสูงถึง 100 ล้านตันต่อปี จึงมีศักยภาพสูงมากในการรองรับผลผลิตมันสำปะหลังของไทย และมั่นใจว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยทั้งระบบในระยะยาวนอกจากนี้ กรมจะมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจขยายตลาดส่งออกสำหรับสินค้ามันสำปะหลัง โดยเร่งผลักดันการส่งออกมันอัดเม็ดมากขึ้น และหาตลาดใหม่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อาหารสัตว์ อาหารและเครื่องดื่ม กาว กระดาษ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดียวขณะเดียวกัน มีกำหนดการจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลกปี 2568 (World Tapioca Conference 2025) ในเดือน มิ.ย. 2568 ที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการในวงการมันสำปะหลังแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้ามันสำปะหลังของไทย ตอกย้ำถึงศักยภาพไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้ามันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก