“เพาเวอร์บาย” ชูโครงการฮักโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สานต่อ โครงการฮักโลก เดินหน้าสู่ความยั่งยืน ชวนคนไทยหัวใจสีเขียวช้อปสินค้ารักษ์โลกปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM 2.5 หรือการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพาเวอร์บาย ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ "ฮักโลก" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย เซ็นทรัล กรุ๊ป และเซ็นทรัล รีเทล โดยเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม พร้อมจับมือกับ 5 แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ ได้แก่ ฮิตาชิ โตชิบา อิเลคโทรลักซ์ ซัมซุง และแอลจี นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายสุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า "เพาเวอร์บาย ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ‘The Power of Green & Sustainability’ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้ ปัจจุบันมีแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านกระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทั้งนี้ เพาเวอร์บายได้นำเรื่องความยั่งยืนมาเป็นหนึ่งในเกณฑ์หลักในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของเรา"เพาเวอร์บายให้การสนับสนุนคู่ค้าที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกสินค้ารักษ์โลก (Eco-friendly Products) มาจำหน่ายในร้านสาขาทั่วประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์ ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าไอที โดยเฉพาะสินค้าที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรสำหรับภาคครัวเรือนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาด รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้ารักษ์โลกได้สะดวกขึ้น ตามปรัชญาของ เซ็นทรัล รีเทล ในการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” ในมิติ Care for the Environment ที่ มุ่งสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน และเป็นองค์กรค้าปลีก-ค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชียในโครงการนี้ เพาเวอร์บายได้จำแนกสินค้ารักษ์โลกออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่1. สินค้าที่ใช้วัสดุรีไซเคิล – ผลิตภัณฑ์ที่มีการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบภายใน หรือภายนอก2. สินค้าประหยัดพลังงาน – ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 และเครื่องซักผ้าที่มีฟังก์ชันประหยัดน้ำ3. สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม – ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายหรือใช้พลาสติกให้น้อยที่สุดเพาเวอร์บายมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการภายใต้สัญลักษณ์โครงการฮักโลกจาก 5 แบรนด์ดัง ได้แก่ ฮิตาชิ โตชิบา อิเลคโทรลักซ์ ซัมซุง และแอลจี โดยจะได้รับคะแนน The1 จำนวน 100 คะแนน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2568 ที่ร้านเพาเวอร์บายทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ เว็บ