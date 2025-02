“อิมแพ็ค” ชู "Sustain Event Package" บริการจัดงานยั่งยืนคลุม 5 ประเภท

ผู้จัดการรายวัน 360 - อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปลื้มผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน ISO 20121:2024 เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้เวอร์ชั่นล่าสุด เผยผลตอบรับจากลูกค้าจัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืนแล้วกว่า 217 งาน ในช่วงปี 2566-2567 พร้อมเปิดตัว "Sustain Event Package" บริการจัดงานอย่างยั่งยืน ครอบคลุม 5 ประเภทงานทั้งประชุม แสดงสินค้า แต่งงาน และเลี้ยงสังสรรค์ หนุนปี 2568 ยอดจัดงานอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นนางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวถึง นโยบายการบริหารจัดการธุรกิจ อิมแพ็ค มุ่งมั่นสนับสนุนการจัดแสดงงานอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากภาระกิจการบริหารจัดการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดแสดงงานอย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 พร้อมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมตระหนักถึงเรื่องความยั่งยืน ในฐานะอีกหนึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทางอิมแพ็คจึงได้นำเสนอ Sustain Event Package เพื่อให้ลูกค้าผู้จัดแสดงงานได้เลือกปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืนร่วมกันโดยแบ่ง Sustain Event Package ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ งานประชุม งานแสดงนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานแต่งงาน และงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งในแต่ละลักษณะจะมีข้อกำหนดการจัดงานต่างกัน ในคอนเซ็ปต์ “MAKE A SUSTAINABLE DIFFERENCE จัดงานให้แตกต่างอย่างยั่งยืน” ซึ่งการบริการจัดงานอย่างยั่งยืนจะแยกหมวดลงรายละเอียดแต่ละด้านในกรอบของ SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีการเลือกวัตถุดิบคุณภาพ ลดการก่อเกิดขยะและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การเลือกใช้ต้นไม้ ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ประดิษฐ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การตั้งจุดบริการน้ำดื่มแทนการจัดให้แบบ 1: 1 การใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก เมนูอาหารที่ปรุงจากพืช หรือ ธัญพืชไม่ขัดสี การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ใช้วัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่น ผักผลไม้ตามฤดูกาล คัดเลือกผู้ขายและผู้ให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบซอง โดยใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างยั่งยืน และแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง เป็นต้นในด้านอาคารและสถานที่จัดงาน เน้นการอนุรักษ์พลังงาน มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ชนิดประหยัดพลังงาน (LED) และมีการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ มีการจัดการของเสียตามวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยการคัดแยกเศษอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือ กำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำปุ๋ยบำรุงดิน อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกค้านำอาหารที่เหลือกลับบ้าน หรือ ส่งต่อสังคมชุมชนผู้ยากไร้ โดยการบริจาค ในส่วนของรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดดูดน้ำ แก้วกระดาษ กล่องอาหาร ลดการใช้ภาชนะ เช่น การเสิร์ฟเครื่องดื่มในรูปแบบ Pass Around ให้แขกได้รับเครื่องดื่มทั่วถึงทั้งงาน ซึ่งจะเสิร์ฟเครื่องดื่มในรอบถัดไปแบบ Re-Filled และมีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้บริการ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะทั่วไป และยังมีวิธีการอื่นๆ อีกมากมายให้ลูกค้ารับทราบและทำความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับก่อนลงนามเลือกจัดงานรูปแบบความยั่งยืนทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2566-2567 มีลูกค้าเลือกแพ็คเกจจัดงานในลักษณะส่งเสริมความยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 217 งาน โดยแบ่งเป็น คอนเสิร์ต 1 งาน, แสดงสินค้าและนิทรรศการ 13 งาน, ประชุม 86 งาน, จัดเลี้ยงสังสรรค์ 18 งาน, ฉลองมงคลสมรส 59 งาน และจัดเลี้ยงนอกสถานที่ 40 งาน อาทิ คอนเสิร์ต Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR in Bangkok, งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Makro HoReCa, งาน Environmental and Waste Management Expo (EnWaste Expo), งานประชุม The 16th VPAT Regional Veterinary Congress 2024 (VRVC 2024), งาน Dominion Life International จัดโดย มูลนิธิ Dominion Life International งาน TP&T Partyรวมถึงงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ Outside Catering - The Spark of Freedom Event จัดโดย Amnesty International Thailand, งาน VIP Ministry of Finance Meeting ซึ่งจัดโดย The Rightzone Co.,Ltd. เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อิมแพ็ค ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสู่อนาคต