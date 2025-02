‘Healthy Gifting’ บอกรักด้วยสุขภาพ ยอดขายพุ่ง 2 เท่า รับวันวาเลนไทน์

ผู้จัดการรายวัน360 - The 1 Insight เผยเทรนด์วาเลนไทน์ 2025 พบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค หันมานิยมเลือกซื้อของขวัญแนวสุขภาพ (Healthy Gifting) ให้กับคนรักมากขึ้น ในภาพรวม ของขวัญแนวสุขภาพมีการเติบโตสูงขึ้นถึง 2 เท่า โดย 5 สินค้าขายดีสูงสุด ได้แก่ เครื่องออกกำลังกาย สมาร์ทวอทช์ รองเท้ากีฬา ชุดออกกำลังกาย และอุปกรณ์กีฬา สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y, Gen X และ Baby Boomer สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ “Health & Wellness” ที่กำลังมีอิทธิพลทั่วโลกภาพรวมในประเทศไทย การใช้จ่ายช่วงวาเลนไทน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ยอดการใช้จ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 20% แสดงให้เห็นว่าคนไทยยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลวาเลนไทน์ และถือเป็นโอกาสที่จะแสดงความรักต่อคนรอบข้าง โดยมีกิจกรรมสำคัญคือการมอบของขวัญต่อกัน โดยเมื่อวิเคราะห์ตามช่วงวัย The 1 Insight พบว่า ทัศนคติของคนแต่ละกล่มอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์อย่างเห็นได้ชัด• Gen Z (13-28 ปี) เน้นสนุกเต็มที่กับวันแห่งความรัก นิยมซื้อเครื่องสำอางและน้ำหอม โดยเฉพาะลิปสติกและอายแชโดว์ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ• Gen Y (29-44 ปี) เริ่มดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น มียอดการใช้จ่ายสูงขึ้นในกลุ่มสปอร์ตแวร์ จิวเวลรี่ และแอ็กเซสเซอรี่แฟชั่น เนื่องจากมองว่าของขวัญเหล่านี้สามารถเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพตามช่วงวัย• Gen X (45 – 60 ปี) ไปจนถึง Baby Boomer (61-79 ปี) ยิ่งเน้นหนักการดูแลสุขภาพเพื่อเอาใจใส่กันอย่างลึกซึ้ง นิยมซื้อ อุปกรณ์กีฬา สกินแคร์ รวมถึงจับจ่ายวัตถุดิบสำหรับทำอาหารฉลองที่บ้าน ซึ่งสะท้อนถึงการให้คุณค่ากับการดูแลตัวเองและการใช้ชีวิตที่สมดุลข้อมูลจาก The 1 Insight ยังเผยลิสต์ 10 ของขวัญวาเลนไทน์มาแรงปี 2025 ที่มียอดขายเติบโตสูงสุด ได้แก่ 1. ดอกไม้ 2. เครื่องออกกำลังกาย 3. สมาร์ทวอทช์ 4. จิวเวลรี่ 5. ตุ๊กตา 6. สปอร์ตแวร์ 7. ช็อกโกแลต/คุกกี้ 8. นาฬิกา 9. น้ำหอม 10. รองเท้ากีฬาผลสำรวจความคิดเห็นในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ 2025 โดย CRC VoiceShare เผยว่า 80% คิดว่าวาเลนไทน์เป็น “วันสำหรับการแสดงออกความรักและความห่วงใย” มีเพียง 15% คิดว่าเป็น “เทศกาลหนึ่งสำหรับวัยรุ่น” และ 5% คิดว่าเป็น “การสร้างโอกาสทางธุรกิจ” กิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ ออกไปทานอาหารนอกบ้าน ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชมภาพยนตร์ ทำอาหารทานที่บ้าน และออกกำลังกาย นอกจากนั้น ยังพบว่าคนไทยเลือกมอบของขวัญให้กับคนในครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งที่ 45% รองลงมาคือคนรัก 40% เพื่อน 10% และตนเอง 5% โดยส่วนใหญ่มีงบประมาณอยู่ที่ 500 – 2,000 บาทต่อชิ้น และซื้อล่วงหน้า 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันวาเลนไทน์