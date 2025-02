ITD มอบประกาศนียบัตรผู้นำยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 1

ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า ITD ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา (Leadership Program on Trade and Development Strategy : LTD) รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมไบท์ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและการค้า มาอบรมและทำงานร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันพัฒนาใน 4 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์และความงาม และด้านดิจิทัล จนสามารถจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยสำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 4 ด้าน ที่ผู้สำเร็จหลักสูตร LTD รุ่น 1 ได้นำเสนอออกมา ได้แก่ เกษตรและอาหาร เสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เป็น “ครัวของโลก” และใช้เทคโนโลยี Smart Agri Map ในการวางแผนการผลิต การท่องเที่ยว เสนอการส่งเสริมคุณภาพนักท่องเที่ยว แทนการมุ่งเน้นปริมาณ พร้อมพัฒนาแอป “SABUY-SABUY” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว การแพทย์และความงาม เสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงามระดับโลก ซึ่งได้รับรางวัล Best Policy Award และด้านดิจิทัล เสนอโครงการ “TH ai prospers” ที่ใช้ AI สนับสนุน SMEs ไทยในตลาดโลก“ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเหล่านี้ เป็นผลงานที่แสดงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมหลักสูตร และจะถูกนำไปใช้จริง โดยจะเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ และมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”ดร.สมคิดกล่าวอย่างไรก็ตาม ITD ขอแสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร LTD รุ่นที่ 1 และขอร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ITD และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหวังว่าทุกท่าน จะนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ขับเคลื่อน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดหลักสูตร LTD รุ่นที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมซึ่งเป็นผู้นำจากภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคมไทยในการพัฒนาผู้นำที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ การบูรณาการองค์ความรู้และเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น แนวคิดการพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจศัลยกรรมความงามระดับโลก และการใช้ AI เพื่อเสริมศักยภาพ SMEs ไทยทั้งนี้ ITD มีแผนที่จะจัดหลักสูตร LTD รุ่นที่ 2 และขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญเพิ่มเติม เช่น การค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และบทบาทของไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง ITD มั่นใจว่าหลักสูตรนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศ ที่สำคัญ ITD จะดึงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรรุ่นที่ 1 มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องในอนาคตด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความร่วมมือที่ต่อเนื่อง และต่อยอดนโยบายให้นำไปใช้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย