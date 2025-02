KEX เปิดแคมเปญ "KEX Next Level" ยกระดับบริการจัดส่งสู่มาตรฐานใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 -บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ประกาศเปิดตัวแคมเปญ "KEX Next Level" ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการจัดส่งพัสดุ ด้วยบริการที่ สะดวก คุ้มค่า และล้ำสมัยกว่าเดิม ตอบโจทย์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน สะท้อนการรีแบรนด์ครั้งใหญ่สู่ KEX ที่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงด้านภาพลักษณ์ แต่รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ตอกย้ำพันธกิจในการเชื่อมโลกด้วยบริการจัดส่งที่เหนือกว่า รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ภายใต้แนวคิด “GLOBAL CONNECTIONS, LOCAL DELIVERIES” เริ่มต้นสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมต่อทั่วโลกแบบไร้รอยต่อ และการจัดส่งถึงทุกคนในทุกพื้นที่มุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แคมเปญ "Next Level" นำเสนอ 3 พัฒนาการสำคัญ ได้แก่:• คุ้มค่าทุกการส่ง: KEX ปรับโครงสร้างราคาการจัดส่งให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยการคิดค่าบริการตามน้ำหนักและขนาดจริงของพัสดุ พร้อมแบ่งโซนปลายทางใหม่เป็น "กรุงเทพฯ และปริมณฑล" และ "ต่างจังหวัด" เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าสูงสุด• บริการที่สะดวกยิ่งขึ้น: KEX พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ให้ใช้งานง่ายและตอบโจทย์การส่งพัสดุอย่างราบรื่น พร้อมทั้งเพิ่มบริการที่หลากหลาย ทั้งตรวจสอบราคาค่าจัดส่งพัสดุ เรียกรถเข้ารับพัสดุถึงบ้าน หรือส่งไปต่างประเทศ ก็คลิกได้ในแอปเดียว• เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อบริการที่เหนือระดับ: KEX นำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาเสริมศักยภาพระบบจัดการหลังบ้าน ช่วยให้การติดตามพัสดุ แม่นยำ รวดเร็ว แบบเรียลไทม์ พร้อมทีมงานที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่“แคมเปญ KEX Next Level เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ KEX ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการจัดส่งพัสดุ เราความมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า และเชื่อถือได้”การรีแบรนด์สู่ KEX มุ่งมั่นกำหนดนิยามใหม่ของการจัดส่งพัสดุด่วน โดยผสานความรู้และความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จาก SF Express ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย พร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและแนวทางการดำเนินงานที่ทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ KEX ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง