Lalamove ดึง “เจษ” พรีเซนเตอร์ อัดแคมเปญรับส่งรักวาเลนไทน์

ผู้จัดการรายวัน 360 - Lalamove เปิดตัวแคมเปญ “Lalalove by Lalamove ส่งรักถึงกัน วาเลนไทน์นี้ไม่มีเหงา” ดึง “เจษ – เจษฎ์พิพัฒ” นั่งแท่นแคมเปญพรีเซนเตอร์ โชว์บริการส่งของขวัญและบริการรับส่งผู้โดยสารแบบจัดเต็มลาลามูฟ ประเทศไทย แอปพลิเคชันออนดีมานด์สำหรับบริการขนส่งสินค้าและรับส่งผู้โดยสารอย่างครบวงจร เปิดตัวแคมเปญต้อนรับวันวาเลนไทน์ "Lalalove by Lalamove ส่งรักถึงกัน วาเลนไทน์นี้ไม่มีเหงา" สอดรับเทรนด์การส่งของผ่านเดลิเวอรี่ที่เติบโตต่อเนื่อง เปิดตัวโฆษณาสุดโรแมนติกกับแคมเปญพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์ "เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" นำเสนอบริการใหม่ Lalamove Ride รับส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมงนายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันตลาดขนส่งสินค้าในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญใหญ่ ๆ อย่างวันวาเลนไทน์ โดยในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ปี 2567 Lalamove มียอดออเดอร์การส่งสินค้าสูงขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับยอดเฉลี่ยต่อวัน ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมียอดออเดอร์สูงมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึง 40 เปอร์เซ็น ด้วยจุดเด่นของ Lalamove ที่รองรับการขนส่งสิ่งของที่หลากหลาย ทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ สิ่งของบอบบาง ไปจนถึงของที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในบริการของ Lalamove สำหรับวันสำคัญของพวกเขาอยู่เสมอ”“Lalamove ยังมีบริการ Lalamove Ride รับส่งผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นบริการใหม่ล่าสุดของเรา ที่จะช่วยให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสะดวกสบายยิ่งขึ้น จะไปเดท ไปเที่ยวก็ไม่มีเหงา ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ว่า Lalamove Ride จะส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและสะดวกสบายจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย Lalamove พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์ความสุขและความประทับใจให้กับความรักทุกประเภทในช่วงเทศกาลแห่งความรักปีนี้” นายเบน ลิน กล่าวLalamove ยังได้สร้างสีสันให้กับเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ ด้วยการเปิดตัวโฆษณา "Lalalove by Lalamove ส่งรักถึงกัน วาเลนไทน์นี้ไม่มีเหงา" ที่ได้พรีเซนเตอร์สุดฮอตอย่าง "เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์" มาถ่ายทอดเรื่องราวให้แฟน ๆ ได้เห็นถึงความสะดวกสบายในการใช้บริการ Lalamove เพื่อเซอร์ไพรส์คนพิเศษในโอกาสพิเศษ ไม่เพียงเท่านี้ Lalamove ยังได้จัดกิจกรรมออกบูธที่ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์สุดโรแมนติคก่อนใคร ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งแจกช่อกุหลาบพร้อมโค้ดส่วนลด และเวิร์กช็อปทำสายคล้องโทรศัพท์มือถือเพื่อคนพิเศษ โดยตลอดทั้งวันมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ Lalamove อย่างล้นหลามในช่วงวันวาเลนไทน์ปี 2567 Lalamove ได้จัดส่งสินค้ายอดนิยมหลากหลายประเภท ตั้งแต่ดอกไม้ เค้ก ช็อกโกแลต ไปจนถึงของขวัญชิ้นใหญ่ เช่น ตุ๊กตาหมีตัวโต สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ Lalamove ในการดูแลทุกการจัดส่งอย่างพิถีพิถัน กุมภาพันธ์นี้ ร่วมส่งความรักทุกรูปแบบให้กับคนพิเศษ ด้วยโปรโมชันจาก Lalamove ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพียงใส่โค้ด LALALOVER รับส่วนลดทันทีสูงสุด 150 บาท สำหรับบริการขนส่งสินค้าและรับส่งผู้โดยสารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2025 เท่านั้น ไม่ว่าจะส่งของขวัญสุดพิเศษ หรือเดินทางไปเดทในวันวาเลนไทน์ Lalamove พร้อมเป็นผู้ช่วยที่ทำให้วันสำคัญของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกช่วงเวลาของคุณปัจจุบัน Lalamove มีการให้บริการในพื้นที่กว่า 13 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA)