“อิ๊งค์”หนุนเอกชนพัฒนาอุตฯเข้มแข็ง ส.อ.ท.ตั้งสภาวันอินโนเวชั่น

“นายกฯอิ๊งค์”เผยภาครัฐจับมือเอกชนดึงศักยภาพพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเข้มแข็ง พร้อมหนุนนวัตกรรมใหม่-คู่พลังงานสีเขียว ด้านส.อ.ท.ผนึกอว.ตั้งสภาวันอินโนเวชั่น เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมทั้งวางโรดแมป AI ช่วยยกระดับพัฒนาSMEsเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2568 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2025 ภายใต้แนวคิด EMPOWERING THAI INDUSTRY, ELEVATING THAILAND'S FUTURE” และปาฐกถาพิเศษ “จุดประกายอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่นำประเทศสู่ความยั่งยืน” มีนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.อุตสาหกรรม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ มาร่วมงาน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยอุตสาหกรรมเป็น 1 ใน3 ที่เป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)ไทย“ภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้ไปต่อได้ไกลขึ้น เพื่อให้ทั่วโลกรู้ว่าเราเปิดแล้วหลังโควิดเราไม่ได้หายไปไหน แต่ยังแข็งแรงเหมือนเดิมและพร้อมจะเป็นแหล่งของการผลิตอุตสาหกรรม ผลิตคนที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีก”ทั้งนี้ ภาครัฐวางนโยบายยุทธศาสตร์พัฒนาภาคอุตสาหกรรม มุ่งการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมในอนาคต พัฒนาเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการพัฒนาคนไปพร้อมกัน เพื่อยกระดับฐานการผลิตให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนจะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรม ตามแนวทาง 4 GO ประกอบด้วย GO Digital & AI, GO Innovation, GO Global และ GO Green ซึ่งภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ในระบบเอไอ ระบบดิจิทัล รวมถึงดาต้าเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้บริหารจากทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นและจะสนับสนุน SMEs กลุ่ม Start Up เพื่อง่ายต่อการมาลงทุนในไทย พร้อมพัฒนา AI ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI มั่นใจว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ส่วนพลังงานสีเขียวเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นตัวแปรในการสร้างโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมNew S-Curve และเป็นความท้าทายของประเทศ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยคำนึงถึงพลังงานสีเขียวจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทย ทำให้ทั่วโลกรู้ว่าแม้เราจะพัฒนาเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีแต่ก็รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. เตรียมเปิดตัวสภาวันอินโนเวชั่น อยู่ภายใต้การดำเนินงานของส.อ.ท. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆแห่งแรกในเอเชีย ที่จะรวบรวมพันธมิตรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ของแต่ละประเทศการจัดตั้งสภาวัน ถือเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย เพื่อรองรับทิศทางการลงทุนของโลกที่เปลี่ยนแปลงเน้นด้านนวัตกรรม คาดว่าการจัดตั้งสภาวัน อินโนเวชันจะแล้วเสร็จภายใน1เดือนรวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำRoadmap AI ร่วมกับอว. เพื่อยกระดับการพัฒนาSMEs ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป“ ภาคอุตสาหกรรมต้องพัฒนาและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าและเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี ทั้งหมดนี้ คือ ความท้าทายที่ประเทศไทยจะต้องรวมพลังกัน พลิกจากความท้าทายให้เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศ เร่งเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ต่อยอดการพัฒนาของภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการไทย”