แกร็บผนึกเขตบางรักรับวาเลนไทน์ จดทะเบียน100 คู่แรกได้ดินเนอร์ร้านดัง

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตบางรัก ส่งแคมเปญพิเศษ “Grab The Moment of Love” เพื่อร่วมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ ชวนคู่รัก 999 คู่จดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ โดยมอบส่วนลดค่าบริการเรียกรถ 15% พร้อมจัดบูธถ่ายภาพให้คู่รักเก็บโมเมนต์แห่งความทรงจำ พิเศษ! 100 คู่แรกรับฟรีบัตรกำนัล GrabFood Dine Out มูลค่า 1,000 บาทเพื่อไปฉลองดินเนอร์มื้อพิเศษ นอกจากนี้ แกร็บยังร่วมส่งต่อความรักให้ผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ด้วยดีลส่วนลดสุดพิเศษจากแกร็บฟู้ดและแกร็บมาร์ทตลอดเดือนกุมภาพันธ์นายปิยะ เชาวภานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรแกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า กุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักและถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทย ให้ความสำคัญและร่วมเฉลิมฉลอง โดยในปีนี้ถือได้ว่าพิเศษและมีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา“เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองก้าวสำคัญนี้และในโอกาสครบรอบ 12 ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แกร็บจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตบางรักจัดแคมเปญพิเศษที่ชื่อ ‘Grab The Moment of Love’ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคู่รักที่เดินทางไปจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ โดยมอบส่วนลดการเดินทางสูงสุด 15% เมื่อใช้บริการเรียกรถไป-กลับศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจดทะเบียนสมรสของเขตบางรักในปีนี้ พร้อมมอบบัตรกำนัล GrabFood Dine Out มูลค่า 1,000 บาทสำหรับ 100 คู่แรกเพื่อไปฉลองโอกาสพิเศษด้วยมื้ออาหารสุดโรแมนติกที่ร้านดังทั่วกรุงเทพฯ1 นอกจากนี้ ยังมีบูธถ่ายภาพภายในงานให้เหล่าคู่รักได้เก็บโมเมนต์แห่งความรักและความทรงจำอันแสนประทับใจในวันสำคัญนี้ด้วย”นางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กล่าวว่า “ในแต่ละปีมีคู่รักนับหลายพันคู่ เลือกมาจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก ด้วยความหมายที่ดีและเป็นสิริมงคลของชื่อเขต ทำให้ ‘บางรัก’ กลายเป็นสำนักงานเขตยอดนิยมที่คู่รักนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์ ในปีนี้ก็เช่นกัน เราเตรียมจัดงาน ‘รักล้ำค่า ดุจอัญมณี ที่ บางรัก’ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การค้าจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ เพื่อต้อนรับ 999 คู่รักที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะจูงมือกันมาเปลี่ยนสถานะสู่การเริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไฮไลท์สำคัญของงานนี้ คือ การลุ้นรับทะเบียนสมรสทองคำจำนวน 12 รางวัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสมาพันธ์สมาคมอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ ซึ่งรวมถึงรางวัลและกิจกรรมที่สนับสนุนโดย แกร็บ ประเทศไทย ที่จะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและเติมเต็มความพิเศษให้กับการเฉลิมฉลองสำหรับคู่รักทุกคู่ที่มาร่วมงานในปีนี้นอกจากนี้ แกร็บ ยังมอบดีลสุดคุ้มจากบริการแกร็บฟู้ดและแกร็บมาร์ท เพื่อสร้างโมเมนต์พิเศษตลอดเดือนแห่งความรัก ได้แก่• 💖 GrabFood Valentine Deals: เติมความหวานรับความคุ้มช่วงวาเลนไทน์กับดีลพิเศษสำหรับการสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด รับส่วนลดสูงถึง 30% เพียงใส่โค้ด ‘VDAY’ ตั้งแต่วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2568 และดีลสุดคุ้มสำหรับเมนูพิเศษช่วงเทศกาลวันแห่งความรักจากหลากหลายร้านดัง อาทิ S&P, Pizza Hut, Dunkin’, Swensen’s, KOI Thé , ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน, The Cream Factory และอีกมากมาย ตลอดเดือนกุมภาพันธ์• 🍽️ GrabFood Dine Out Valentine’s Specialty: จองโต๊ะร้านดังผ่านบริการ GrabFood Dine Out Deals ที่ทำให้เดทมื้อสำคัญเป็นเรื่องง่าย พร้อมเพิ่มความคุ้มค่ากับ Dine Out Voucher ส่วนลดพิเศษสำหรับทานที่ร้าน เพียงใส่โค้ด ‘NEWDINEOUT’ เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 100 บาทสำหรับผู้ใช้บริการใหม่ และส่วนลดเพิ่มเมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของธนาคารที่ร่วมรายการสูงสุด 120 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2568• 💐 ส่งไว ทุกความรู้สึก ที่ GrabMart: มอบดอกไม้แทนใจผ่านร้านค้าบนแกร็บมาร์ท พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับการสั่งสินค้าผ่านแกร็บมาร์ท เพียงกรอกรหัส ‘LOVE’ สำหรับผู้ใช้ใหม่ หรือ ‘VDAY’ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับส่วนสูงสุด 120 บาท เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 550 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 2568