Supersports จับมือ The 1 จัดแคมเปญ Supersports Wonder Move มหัศจรรย์วันมูฟ เอาใจสายสปอร์ต พร้อมมอบสิทธิพิเศษตลอดเดือนภุมภาพันธ์

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ผนึกกำลัง The 1 พันธมิตรรายสำคัญ จัดเต็มมอบสิทธิประโยชน์มากมายเอาใจสมาชิกสายสปอร์ต สำหรับลูกค้าคนพิเศษของ Supersports ที่เป็นสมาชิก The 1 ในแคมเปญ “Supersports Wonder Move มหัศจรรย์วันมูฟ” เพื่อมอบประสบการณ์การเหนือการช้อปที่คุ้มค่า ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมาชิกจะเปิดศักราชรับความพิเศษแห่งปีด้วยดีลและข้อเสนอสุดเอ็กคลูซีพจากแบรนด์ดัง พร้อมกิจกรรมเอาใจคอกีฬาและคนรักสุขภาพตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งกิจกรรมที่ทางซูเปอร์สปอร์ตจัดขึ้น และกิจกรรมพิเศษมากมายจากพันธมิตร เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะลูกค้าคนสำคัญของซูเปอร์สปอร์ต ต่อยอดไอเดีย Move You, Move Sports ที่อยากเห็นสังคมไทยสุขภาพดีผ่านการเล่นกีฬา พร้อมเป็นตัวกลางสร้าง Sports community ดึงดูดคนรักกีฬาให้มารวมตัวกัน รองรับความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในกีฬาทุกประเภทคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสร้างสังคมไทยให้สุขภาพดี เราจึงผลักดันจัดกิจกรรมและแคมเปญที่มุ่งส่งเสริมและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้ามาตลอด เพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตในทุกด้าน ซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพและหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น มีดารานักแสดง หรือคนดังหันมาออกกำลังกายจริงจัง และเทรนด์ของ Community ที่ผู้คนนัดเจอเพื่อรวมกลุ่มทำกิจกรรม มาออกกำลังกายในกีฬาที่ชื่นชอบก็เยอะขึ้นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้คนให้ความสนใจในการออกกำลังกาย สอดคล้องกับตลาดของสปอร์ตก็เติบโตมากขึ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งแคมเปญ Supersports Wonder Move มหัศจรรย์วันมูฟ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราตั้งใจส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรรายสำคัญอย่าง The 1 กับความคุ้มค่าที่รอคอยที่มาพร้อมประสบการณ์เหนือระดับในการช้อปสินค้าที่คุ้มค่าที่มากกว่าเดิม นอกจากจะได้เลือกช้อปสินค้าอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพและทันสมัยพร้อมส่วนลดและดีลสุดคุ้มแล้ว เรายังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชื่อดัง ที่สมาชิกสายสปอร์ตสามารถรับสิทธิ์ได้อย่างสะดวกสบายผ่าน The 1 APP กับ 5 แคมเปญสุดพิเศษครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้สมาชิกได้เอ็นจอยสปอร์ตได้อย่างเต็มที่ ดังนี้Top Spender รับ Package ห้องพัก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า และ มื้อค่ำ สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรม เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภูเก็ต มูลค่ารางวัล 25,340 บาท และสิทธิ์อื่นๆ อีกเพียบส่วนลดแบรนด์ดัง สูงสุด 25%*แลกคะแนนรับส่วนลด สูงสุด 250 บาทคะแนนจัดเต็มสูงสุด x10Supersports Pass ดีลพิเศษ สายมูฟ ให้ไปสนุกกับการออกกำลังกายจากพาร์ทเนอร์มากมาย ทั้ง เจ็ทส์ ฟิตเนส, สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับ, เบเบ้ ฟิต รูทีน, ออนแทรค สปอร์ตแอนด์ฟิตเนส, บีท ดิสคัฟเวอรี่, ซีนิคมาราธอน และงานกีฬาจาก Supersports ทั้ง Supersports 10 Mile Run, Supersports Golf Tournament และ Columbia Hike Societyแคมเปญ Supersports Wonder Move มหัศจรรย์วันมูฟ ร่วมสนุกง่ายๆ โดยเข้าไปที่ App The 1 ก็จะเจอสิทธิพิเศษดีๆ ที่ Supersports เตรียมให้ ลงทะเบียนผ่าน The 1 APP https://go.the1.co.th/UohD/01ky60gp ลูกค้าสามารถร่วมแคมเปญดีๆ แบบนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม นี้เท่านั้น ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน Facebook Fanpage: Supersports วันที่ 1 เม.ย. 68 และเพื่อไม่พลาดแคมเปญพิเศษๆ สำหรับสายสปอร์ต สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปี