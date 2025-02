‘KANEBO’ จัดงานสุดพิเศษ ‘The Exceptional – Exclusive Day’ เปิดประสบการณ์ความงามเหนือระดับ สัมผัสนวัตกรรมบำรุงผิวขั้นสูงและกลิ่นหอมเอกลักษณ์ Eternity Bouquet

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดงาน “KANEBO The Exceptional – Exclusive Day” เพื่อมอบประสบการณ์ความงามเหนือระดับ ผ่านนวัตกรรมบำรุงผิวขั้นสูงและกลิ่น Eternity Bouquet อันเป็นเอกลักษณ์ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ นักธุรกิจ และบุคคลในแวดวงแฟชั่นและความงามเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายอัตสึชิ ซูมิโนะ ประธานกรรมการบริหารบริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ “KANEBO The Exceptional” ซึ่งผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ตอบโจทย์ความงามอันยั่งยืนและไร้กาลเวลา ด้วยนวัตกรรม Clear Skin Solution ที่ช่วยฟื้นฟูและดูแลผิวให้กระจ่างใส พร้อมลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย โดยทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ภายใต้แนวคิด “Clear and Beyond” เพื่อมอบการเปลี่ยนแปลงให้กับผิวไปพร้อมกับความรู้สึกผ่อนคลายไฮไลต์ในงาน - สัมผัสนวัตกรรมและกลิ่นหอมเอกลักษณ์ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้สัมผัส Eternity Bouquet กลิ่นหอมละมุนจากดอกไม้สีขาวหลากชนิด ผสานกับกลิ่น Teatopia ที่ช่วยเสริมความผ่อนคลายทั้งผิวและจิตใจ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตวิธีการดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์ KANEBO The Exceptional พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ทำให้ผู้ร่วมงานต่างประทับใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบรรยากาศอันอบอุ่น ณ โรงแรมริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯช่องทางจัดจำหน่าย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ KANEBO The Exceptional ได้ที่เคาน์เตอร์คาเนโบ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ