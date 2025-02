ก๊าซหุงต้ม ปตท. แจกโชคใหญ่รับต้นปีกว่า 6.4 ล้านบาท ให้ผู้โชคดีจากแคมเปญ “ซีลทอง QR พารวย กับ ก๊าซหุงต้ม ปตท.”

คุณสมเกียรติ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ก๊าซหุงต้ม ปตท. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด ตลอดเวลาที่ผ่านมา ก๊าซหุงต้ม ปตท. ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีจนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ยาวนานกว่า 30 ปี โดยล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนซีลของถังก๊าซหุงต้มเป็น “ซีลทอง QR” พร้อมเปิดตัวสโลแกนใหม่ “ดูแลดีที่ 1 ดูที่ซีลทอง” เน้นย้ำให้ผู้บริโภคสังเกตซีลทอง QR ที่มีรหัส 10 หลัก สัญลักษณ์ที่ช่วยการันตีให้มั่นใจว่า ก๊าซหุงต้ม ปตท. ที่เลือกใช้เป็นของแท้ที่มีการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. และบรรจุน้ำก๊าซหุงต้มคุณภาพจาก OR ที่มาพร้อมสามจุดเด่น “ปลอดภัย ร้อนไว ไฟแรง” อย่างแน่นอนแคมเปญ “ซีลทอง QR พารวย กับ ก๊าซหุงต้ม ปตท.” เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริโภคส่งรหัสซีลเข้าร่วมกว่า 400,000 รหัส จากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้โชคดีจากจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท และผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรสงคราม ขอนแก่น และพะเยา ได้รับรางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 3 รางวัลก๊าซหุงต้ม ปตท. ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงโชค “ซีลทอง QR พารวย กับ ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ในครั้งนี้ สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสได้รับรางวัลดี ๆ จากกิจกรรมนี้ไป สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ทาง Facebook Fanpage จุดพลังความอร่อย by ก๊าซหุงต้ม ปตท. และ แอปพลิเคชัน OR LPG หรือโทร. 1365 Contact Center