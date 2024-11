TPBI คว้า Best Sustainability Awards ในงาน SET Awards 2024

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI คว้ารางวัล Best Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2024 โดยทีพีบีไอได้รับรางวัลในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตอกย้ำจุดยืนองค์กรในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนบนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนงานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางสาวชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับมอบรางวัล Best Sustainability Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จากศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ วารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล SET AWARDS 2024 เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence นั้นจะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งทีพีบีไอได้รับรางวัลในกลุ่มนี้เป็นปีที่สามติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2565ทีพีบีไอ หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของไทย ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลสำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ Mono-material ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองทั้งในประเทศและในระดับสากล และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยทีพีบีไอยังคงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปในอนาคตให้กับโลกของเรา ดั่งวิสัยทัศน์องค์กร “Think Circular, Think Sustainable.”