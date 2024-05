“โก โฮลเซลล์” ย้ำความมุ่งมั่น พัฒนาโซลูชั่นเพื่อธุรกิจอาหาร ร่วมมือพันธมิตรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ

“โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale)” ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ เดินหน้าพัฒนาโซลูชั่นสำหรับธุรกิจอาหารครบวงจร ผนึกกำลังพันธมิตร สร้างการเติบโตร่วมกัน ผ่านการคิดค้นนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “The New Choice for All” พร้อมเตรียมเปิดสาขาใหม่อีกสองแห่งในภูเก็ตเร็วๆ นี้นายริคาร์โด้ โบอารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจเซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ ประเทศไทย ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมแชร์ประสบการณ์ทางธุรกิจ ณ บูทเบทาโกร ท่ามกลางความสนใจของผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มาร่วมงาน THAIFEX- ANUGA ASIA 2024 โดยกล่าวว่า“หัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจ โก โฮลเซลล์ เติบโต และมีการขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว คือการเป็นมากกว่าศูนย์ค้าส่งอาหาร เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นอย่างครบวงจร เพื่อเป็นจุดหมายใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด The New Choice For All ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด ทำให้มีความเข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผู้ประกอบการเป็นอย่างดี"ดังเช่นความร่วมมือกับ “เบทาโกร” หนึ่งในพันธมิตรสำคัญ ที่ร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายในแต่ละช่องทาง และประเภทของธุรกิจ เพื่อรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2.6 ล้านล้านบาท และมีศักยภาพในการเติบโตสูงจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยการทำงานร่วมกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรทางธุรกิจ ถือเป็นกุญแจสำคัญของการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอด 8 เดือนที่ผ่านมาของโก โฮลเซลล์ นับตั้งแต่การเปิดสาขาแรกที่ศรีนครินทร์ในเดือน ต.ค. 2566 และล่าสุดเตรียมเปิดสาขาใหม่อีกสองแห่งที่จังหวัดภูเก็ตในเร็วๆ นี้“การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญมาก แม้ว่าธุรกิจของเราจะค่อนข้างใหม่ และคนอาจมองว่าการแข่งขันในธุรกิจค้าส่งมีความรุนแรง แต่เรายังมองเห็นโอกาสที่สร้างความแตกต่างและโดดเด่นได้ ด้วยการบริการและความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งที่สุด เราตั้งเป้าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่ลูกค้านึกถึง ดังนั้น การมุ่งเน้นไปที่การขายเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ เราต้องการเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า หากเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าตอบว่า โก โฮลเซลล์ แตกต่างและดีกว่า นั่นจะเป็น สิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างที่สุด” นายริคาร์โด้ กล่าวปัจจุบันโก โฮลเซลล์ เปิดให้บริการอยู่ 7 สาขา ได้แก่ ศรีนครินทร์, เชียงใหม่, อมตะ ชลบุรี, พัทยาใต้, พระราม 2, รังสิต และรามคำแหง โดยมีแผนการดำเนินงานที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 5 ปี