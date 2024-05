BGRIMทุ่ม2.54พันล.ฮุบโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสหรัฐฯ

BGRIMส่งบริษัทย่อยในสหรัฐฯ เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ "Malacha" ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย กำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 2,540.9 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายการผลิตไฟฟ้าพลังงานมุ่งเวียนในตลาดสหรัฐเพิ่ม และมุ่งสู่เป้าหมาย net zeroนายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม บริษัท BGP Holding (US) LLC (BGP US) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Malacha ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำ Pit ในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์หลังจากบรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขาย BGP US ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน BAIF Malacha Holdings LLC จาก Brookfield Renewable U.S. และบริษัทในเครือ มูลค่ารวมของการเข้าซื้อกิจการ อยู่ที่ 69.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 2,540.9 ล้านบาท ซึ่ง BAIF Malacha Holdings LLC จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐเดลาแวร์ (สหรัฐอเมริกา) และเป็นเจ้าของทางอ้อม (ผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Malacha Power Project LLC และ Pit River LLC ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์) ของ Malacha Hydro Limited Partnership ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินโครงการ Malacha ส่งผลให้ BAIF Malacha Holdings LLC และบริษัทย่อยดังกล่าวกลายเป็นบริษัทย่อยของบี.กริม เพาเวอร์โครงการ Malacha ได้ดำนินการมาตั้งแต่ปี 2531 และเป็น “Qualifying Facility” ตามพระราชบัญญัตินโยบายสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกาปี 2521 ตั้งแต่เริ่มดำนินการโครงการ Malacha ได้ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้กับ Pacific Gas & Electric ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าและให้บริการส่งและกระจายไฟฟ้าในตอนเหนือและตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ า(PPA) ที่มีอายุ 40 ปี โดย PPA จะมีผลจนถึงเดือนธันวาคม 2571ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความมุ่งมั่นอย่างสูงในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน โดยเป้าหมายมู่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) และนโยบายสนับสนุนต่างๆ ของรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาด้านนวัตกรรมในภาคพลังงานหมุนเวียนBGP US มุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสม่าเสมอด้วยพลังงานสะอาดและมีเสถียรภาพ โดยใช้กลยุทธ์นวัตกรรมในการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ก๊าซ และการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ พร้อมกับพลังน้ำ โดยโครงการ Malacha ช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สามารถจ่ายได้อย่างสม่าเสมอเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ความมีเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโครงการ Malacha จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่สำคัญนี้ ด้วยการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่สม่ำเสมอและมีเสถียรภาพทั้งนี้ BGP US มีแผนขยายตัวเชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในตลาดพลังงานในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสาคัญในการดำเนินกลยุทธ์ GreenLeap ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบี.กริม. เพาเวอร์ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการบรรลุพันธกิจในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์และบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิต 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 โดยการเข้าสู่ตลาดพลังงานในสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่