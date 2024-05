เครือสหพัฒน์ จับมือ QuarkBio และ ZDT เตรียมบุกธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพและการดูแลสุขภาพ

กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือ ว่า ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้น และจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้เครือสหพัฒน์มุ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ความร่วมมือกับและในครั้งนี้จะเป็นการนำทรัพยากร ความสามารถ และเทคโนโลยี ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด มารองรับการเติบโตของตลาดด้านสุขภาพ โดยแนวทางการตลาดจะไม่ใช้กลยุทธ์หรือแต่เป็นเวชศาสตร์ด้านสุขภาพและความงามที่ผ่านการวิเคราะห์ที่จำเพาะบุคคลที่มีความแม่นยำ โดยพิจารณาความแตกต่างของโปรไฟล์จีโนมิกส์ โภชนาการ ไมโครไบโอม และใช้ความสามารถในการทดสอบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางแก้ไขที่แม่นยำเฉพาะแต่ละบุคคลกล่าวว่า QuarkBio ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจรหัสพันธุกรรม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และชีวเคมี ทำให้มีความรวดเร็ว แม่นยำ และสะดวก โดยสามารถวิเคราะห์ยีนเชิงปริมาณได้ถึง 100 ยีน ภายใน 2 ชั่วโมง ในราคาที่เข้าถึงได้“เนื่องจากเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมที่มีจำนวนมากได้ในชิปขนาดเล็ก การตรวจสอบยีนจึงง่ายและสะดวก คล้ายกับการใช้เครื่องชงกาแฟแคปซูล เทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในการคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้น โรคติดเชื้อ อนามัยการเจริญพันธุ์ อีกทั้งมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การตรวจไมโครไบโอม และการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ด้านสุขภาพอื่น ๆ ผ่านระบบ AI แอปพลิเคชันด้านสุขภาพและความงามแบบจำเพาะบุคคลที่แม่นยำ ส่งให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายได้” ดร.จอห์นซี่ ลี กล่าวความร่วมมือครั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 ที่ไบเทค บางนา นับเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่ดี เพื่อกำหนดอนาคตวงการสุขภาพและความงามของไทย โดยเครือสหพัฒน์ซึ่งมีความเข้าใจในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคไทย สามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของ QuarkBio และ ZDT ออกสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีดังกล่าว และจะจัดสัมมนาในหัวข้อ The Future of Precision Health and Beauty ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.quarkbiosciences.com