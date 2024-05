“ซูเปอร์สปอร์ต” เปิดนิวไดเรคชั่น เร่งยึดแชร์ตลาด 3.5 หมื่นล.เกิน 25%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซูเปอร์สปอร์ต เปิดฉากแบรนด์ไดเรคชั่นใหม่ Move You, Move Sports เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ของวงการ Performance Sports Retail ในประเทศไทย ด้วยหวังยึดแชร์เพิ่มจาก 25% เผยคอนเซ็ปท์สโตร์ใหม่ พร้อมพฤติกรรมผู้บริโภคนายอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ซูเปอร์สปอร์ตเป็นร้านจัดจำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีพันธกิจของแบรนด์ในฐานะผู้นำตลาด คือการสร้างหมุดหมายและมาตรฐานใหม่ของธุรกิจ และการบริการ จึงตั้งใจที่จะมูฟกีฬาให้เข้าถึงทุกคนได้อย่างเท่าเทียม และเหนือไปกว่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะมูฟทุกชีวิตให้ไปข้างหน้า จุดประกายและเพิ่มคุณค่าของชีวิตด้วยพลังของกีฬา จึงเกิดเป็นแบรนด์ไดเรคชั่นใหม่ Move You, Move Sports พร้อมกับการก้าวสู่ปีที่ 27 ของซูเปอร์สปอร์ตอย่างภาคภูมิใจนายเล็น เลิศสุมิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ตลาดร้านค้าอุปกรณ์กีฬาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 35,000 ล้านบาท ซึ่งซูเปอร์สปอร์ตครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 25% ถือเป็นอันดับ 1 โดยในปี 2567 ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโต 9% สัดส่สรายดมาจาก กรึงทพ 45% และต่างจังหวัด 55% และเป็นยอดขายจากออนไลน์ 3% และเป็นยอดขายที่มาจากไพรเวทเลเบล 5% และตั้งเป้าภายใน3ปีจากนี้จะเป็น 10% ซึ่งปีหน้าคาดว่าจะทำรายได้รวมที่ 10,000 ล้านบาทโดยปีนี้เปิดสาขาใหม่แล้ว 2 แห่ง และปีหน้าคาดว่าจะเปิดใหม่ใกล้เคียงกัน และมีแผนที่จะเปิดแบบสแตนด์อโลนด์ด้วย อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด ด้านการจับจ่ายของลูกค้าในซูเปอร์สปอร์ต หากเป็นสโตร์หลักก็จะมีประมาณมากกว่า 2,000 บาทต่อบิล ถ้าเป็นสโตร์ทัวไป จะมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,500 บาทต่อบิลขณะที่ตลาดรวมคาดว่าจะเติบโต 7% ซึ่งตลาดรวมเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากช่วงที่เกิดโควิด-19 ตลาดรวมตกเหลือเพียง 25,000 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนช่วงก่อนโควิดตลาดรวมอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านบาท การแข่งขันก็ยังมีความรุนแรงทั้งในเรื่องการนำเสนอสินค้า โปรโมชั่น รูปแบบร้าน เทคโนโลยีต่างๆ โดยมีผู้เล่่นหลักที่เป็นเชนประมาณ 4 รายใหญ่ในตลาดการเติบโตของตลาดรวมและซูเปอร์สปอร์ตมาจากพฤติกรรมการช้อปของลูกค้าซูเปอร์สปอร์ตที่ส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นที่หน้าร้าน ซึ่งมี 92 สาขาทั่วประเทศ แสดงว่าประสบการณ์ภายในร้านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดขายเติบโต จึงเดินหน้าปรับโฉมร้าน ให้รองรับความต้องการนักช้อปในทุกมิติโดยนำร่องที่สาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์, เซ็นทรัล นครสวรรค์ , เซ็นทรัล นครปฐม, และเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ และในปีพ.ศ. 2567 จะใช้งบประมาณอีก 250 ล้านบาท สำหรับการปรับโฉมสาขาอื่น ๆให้เป็นคอนเซ็ปท์ใหม่นี้ เหมือนที่เวสต์วิลล์นายเล็น เปิดเผยถึง 3 กลยุทธ์ ในการปรับโฉมร้านซูเปอร์สปอร์ตให้ครองใจนักช้อปสายสปอร์ต และครองบัลลังก์อันดับหนึ่งของวงการร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา ได้แก่1. Category Leader ผู้นำในทุกหมวดของกีฬา ซูเปอร์สปอร์ตรวบรวมอุปกรณ์กีฬาและแอคเซสซอรีที่เกี่ยวข้องไว้มากกว่า 100 แบรนด์ แบ่งเป็น 10 หมวดหมู่ตามประเภทกีฬา ยังเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์กีฬาระดับโลกในประเทศไทย อย่าง Reebok (รีบอค) Columbia (โคลัมเบีย) Merrell (เมอร์เรล) รวมถึง แบรนด์ LFC (สโมสรลิเวอร์พูล) และล่าสุดแบรนด์ Tottenham Hotspur (สโมสรทอตนัม ฮอตสเปอร์)2. Store Experience สร้างประสบการณ์ทุกการช้อปที่ร้าน ภายใต้คอนเซปต์ Supersports 3.0 ที่จะรวบรวมสินค้าไว้อย่างครบถ้วนที่สุด ตั้งแต่สำหรับผู้เล่นระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้เล่นระดับโปร จัดพื้นที่ร้านตามประเภทกีฬา มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ และช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 จะยกระดับประสบการณ์กีฬาไปอีกขั้น โดยเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม พื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร3. Immersive Technology เทคโนโลยีเพื่อการช้อปที่แม่นยำ หารองเท้าวิ่งที่ใช่ที่สุดด้วยเครื่อง 3D Scan จากเซฟไซส์ (Safesize) โดยมีแผนจะเพิ่มเทคโนโลยี Safesize กว่า 20 สาขาภายในปี 2567นางสาววิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาด กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับกีฬาของผู้บริโภคในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ผู้บริโภคมองหากีฬาที่เข้าถึงง่าย เล่นได้ง่าย ไม่ต้องมีทักษะการเล่นแบบมืออาชีพ, 2. นอกเหนือจากสุขภาพร่างกายแล้ว กีฬาเริ่มเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ เป็นช่วงเวลาสำหรับการสร้างคอนเนคชัน, 3.เทรนด์การมีลุคสปอร์ตในวันทั่วไป ทั้งด้านเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ทำให้ความต้องการอุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น, 4.ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้บริโภคค้นพบแบรนด์ใหม่ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) ลดลง และ 5. สังคมกำลังให้ความสนใจกับวงการกีฬาอย่างใกล้ชิด มีผลมาจากการพัฒนานักกีฬาไทยให้ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2567 นี้ ทีมนักกีฬาจากประเทศไทยผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งในลีกกีฬาชั้นนำระดับโลก ทั้งเอเชียนคัพ โอลิมปิก แอลพีจีเอทัวร์ เมเจอร์ลีกส์ ฯลฯ รวมไปถึงเทศกาลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (ยูโร) ที่จะจัดขึ้นในกลางปีนี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นทิศทางใหม่ของซูเปอร์สปอร์ตคือ Move You, Move Sports มีบทบาทเป็น Move Maker ที่มุ่งมั่นและหลงใหลในการมูฟชีวิตไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของกีฬา รวมถึงการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมทางกีฬา เข้าถึงกีฬาได้อย่างใกล้ชิด และนำพลังของกีฬาไปพัฒนาคุณค่าของชีวิตและชุมชน“แคมเปญ Find What Moves You. เป็นแคมเปญที่ต่อยอดจากไดเรคชั่น Move You, Move Sports จุดประกายแรงบันดาลใจ ให้เกิดพลังในการมูฟชีวิตไปข้างหน้าด้วยกีฬา ออกสตาร์ทแคมเปญด้วยภาพยนตร์โฆษณา ที่ถ่ายทอดเนื้อหาทิศทางใหม่ของแบรนด์ และเล่าเรื่องราวการตามหาแรงบันดาลใจให้ชีวิตได้มูฟไปอีกขั้น”