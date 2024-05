ORลั่นไตรมาส2/67โตต่อเนื่อง แย้มเจรจาM&Aหลายดีลเร่งปิด

OR ชี้ผลประกอบการไตรมาส 2/67 โตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามทิศทางราคาน้ำมันและGDP ที่ขยายตัวเพิ่ม โดยรักษาค่าการตลาดน้ำมันอยู่ในกรอบ 0.70-1.20 บาทต่อลิตร อัดงบลงทุนปีนี้ 2.3หมื่นล้านรุกธุรกิจ Lifestyle จ่อปิดดีลการM&A เพิ่มเติมนางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)(OR) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส2/2567จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจMobility ที่เติบโตสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ(GDP) ที่สศช. คาดการณ์จะอยู่ในกรอบ 2-3% และราคาน้ำมันดิบโลก โดยไตรมาสนี้ธุรกิจน้ำมันยังคงรักษาค่าการตลาดอยู่ที่ 0.70-1.20บาท/ลิตร ส่วนธุรกิจLifestyle รักษาEBITDA Margin อยู่ที่27% ขณะที่ยอดขายของคาเฟ่ อเมซอนเติบโต่อเนื่องเช่นกันสำหรับงบลงทุนบริษัทในปี2567อยู่ที่ 23,000ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ลงทุนในธุรกิจLifestyle รวมทั้งหาโอกาสการเติบโตผ่านการร่วมลงทุน หรือ การควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A) ซึ่งปัจจุบัน ORอยู่ระหว่างการทำ Due Diligence หลายดีล หากมีความคืบหน้าแล้วจะแจ้งรายละเอียดต่อไปในปีนี้ OR มีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เพิ่มอีก 100 แห่งในประเทศไทย เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันอันดับ 1 ส่วนต่างประเทศจะขยายสถานีบริการ PTT Station ขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจซึ่งอาจไม่มากนัก ส่วนร้านคาเฟ่ อเมซอน ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่ม 350 แห่ง ขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันดิบปีนี้ คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 79-89 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนางสาววิไลวรรณ กล่าวถึงความคืบหน้าธุรกิจสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) ที่OR มีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ว่า บริษัทมีแผนจะเปิดตัวสาขาแรกในไตรมาส3นี้ และตั้งเป้าจะขยายร้านเพิ่มอีก 2-3 สาขาในปีนี้ ขณะที่ปี2568 มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 10 สาขา เน้นพื้นที่คอมมูนิตี้มอลล์ในเขตกรุงเทพฯ หรือ ติดกับร้านคาเฟ่ อเมซอนในสถานีบริการ PTT Stationนอกจากนี้ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ (โอ้กะจู๋) ซึ่ง OR เป็นผู้ถือหุ้น 20% ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือขี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไปแล้ว โดย OR ตั้งเป้าหมายจะคงสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่ 20% หลังจากการขายหุ้น IPOปัจจุบัน OR มีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมัน(มาร์เก็ตแชร์) เป็นเบอร์1 ของประเทศ อยู่ที่ระดับ 39.9% ลดลงจากเดิมที่เคยอยู่ระดับ 43% ณ สิ้นไตรมาส 1ปี 2567 มีสถานีบริการ PTT Station ทั้งสิ้น 2,664 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 2,259 แห่ง ในต่างประเทศ 405 แห่ง มีร้านคาเฟ่ อเมซอน อยู่ที่ 4,597 แห่ง มีสถานีชาร์จ EV Station PluZ จำนวน 931 แห่ง หรือ ติดตั้ง 1,748 หัวชาร์จ ครอบคลุม 77 จังหวัด และมีร้านสะดวกซื้อจำนวน 2,332 สาขา