“วัน แบงค็อก” ผนึก “กลุ่มอิเซตัน” เปิด “มิตซูโคชิ” ฟู้ด เดสติเนชั่น พร้อมร่วมทุนออฟฟิศทาวเวอร์

วัน แบงค็อก เมืองอัจฉริยะต้นแบบเพื่อความยั่งยืนที่ครบครันใจกลางกรุงเทพ พัฒนาโดย ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับกลุ่ม อิเซตัน มิตซูโคชิ โฮลดิ้งส์ จำกัด กลุ่มบริษัทห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองฝ่ายถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของภาคธุรกิจรีเทลและอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการร่วมทุนในครั้งนี้แบ่งเป็น สองส่วนหลัก คือการพัฒนาและบริหารจัดการมิตซูโคชิ ซูเปอร์มาร์เก็ต-ฟู้ดฮอลล์ และการร่วมลงทุนในอาคารสำนักงาน วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่จะช่วยดึงดูดนักธุรกิจชั้นนำ นักลงทุน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยวิสัยทัศน์แห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับฟู้ดรีเทลในกรุงเทพฯ พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ฟู้ดเลิฟเวอร์ที่มาเยือนวัน แบงค็อก ด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดฮอลล์ สไตล์ “เดปาจิกะ” ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรี่ระดับพรีเมียมตามแบบฉบับของซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดฮอลล์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่น ครอบคลุมพื้นที่ 4,600 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น B1 วัน แบงค็อก รีเทล โซน Parade ที่รวบรวมประสบการณ์การชอปปิ้งที่เหนือระดับแบบครบวงจรที่สุดไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด "The Rhythmic Experience"โดยทุกท่านสามารถดื่มด่ำและเพลิดเพลินกับการชอปและชิมสินค้าอันหลากหลายที่ถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอาหารสดคุณภาพสูง อาทิ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อปลาสดส่งตรงจากตลาดปลาชื่อดังของญี่ปุ่น รวมถึงเนื้อสัตว์คุณภาพดีจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์นอกเหนือจากนี้ในส่วนของฟู้ดฮอลล์ยังมีสุดยอดร้านบูติกขนมพาสทรี คาเฟ่ และร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียม ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นที่สุดแห่งจุดหมายปลายทางของการชอปปิ้งและสวรรค์ของนักชิมที่เหนือระดับของ วัน แบงค็อก ที่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือนนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับอิเซตัน มิตซูโคชิ บริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 350 ปี โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมด้านอาหารและประสบการณ์ในแบบฉบับดั้งเดิมของญี่ปุ่นโดยมิตซูโคชิ ซูเปอร์มาร์เก็ต-ฟู้ดฮอลล์ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะมาช่วยเติมเต็มวัน แบงค็อก รีเทล พร้อมมอบประสบการณ์การชอปปิ้งสุดพิเศษและเพลิดเพลินกับร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ต้นตำรับที่แท้จริงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของมิตซูโคชินอกจากความร่วมมือในส่วนของรีเทลแล้ว เรายังขยายการลงทุนร่วมกันไปยังอาคารสำนักงาน วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายทางวิสัยทัศน์ในการสร้างเมืองแห่งใหม่ที่จะมาเสริมศักยภาพของกรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางของธุรกิจและไลฟ์สไตล์ระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมร. โทชิยูกิ โฮโซยะ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอิเซตัน มิตซูโคชิ โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “กลุ่มอิเซตัน มิตซูโคชิ มีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังทั่วโลก เอเชียถือเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับญี่ปุ่น และกรุงเทพฯถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงซึ่งมีฐานลูกค้าจำนวนมากที่ชื่นชอบคุณภาพของสินค้าญี่ปุ่น นอกจากนี้ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นของอิเซตัน มิตซูโคชิ ยังได้รับความนิยมในกลุ่มคนไทยอีกด้วย“วัน แบงค็อก เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบครัน มีแนวคิดที่ล้ำสมัยครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มอิเซตัน มิตซูโคชิ อีกทั้งยังเป็นโครงการต้นแบบเพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต เราจึงมีความมุ่งมั่นในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรังสรรค์นี้ เรามั่นใจว่าการนำวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนานของอิเซตัน มิตซูโคชิ จะสามารถเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง และมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่มีเอกลักษณ์ให้กับ วัน แบงค็อก”ความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ จะยกระดับศักยภาพของรีเทลและอาคารสำนักงานสู่มาตรฐานระดับโลก พร้อมดึงดูดนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ขณะเดียวกันยังเป็นการผสานวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์อนาคตของกรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์ระดับโลกทั้งนี้ วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ มูลค่าการลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาท บนเนื้อที่รวม 108 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิทยุและถนนพระราม 4 เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบขนส่งมวลชนที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยภายในโครงการวัน แบงค็อก ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานที่ครบครัน สถานที่ชอปปิ้งที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองผสานคุณค่าการใช้ชีวิตเหนือระดับ โรงแรมที่พร้อมให้บริการอันมีเอกลักลักษณ์เป็นหนึ่งเดียว ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมระดับโลก แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสีสันให้กับชีวิตในทุกวัน พร้อมกับบริเวณพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง และพื้นที่สีเขียว ถึง 50 ไร่ ตลอดจนการเป็นเมืองอัจฉริยะที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum แห่งแรกในประเทศไทย และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารส่วน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” รวมถึงบริษัทย่อยในเครือเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ปหรือกลุ่มบริษัท) เป็นบริษัทผู้ลงทุน พัฒนาและจัดการ และให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรระดับสากล โดยจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (The Singapore Exchange Securities Trading Limited, "SGX-ST") และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ มีสินทรัพย์รวมประมาณ 41,000 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567การดำเนินธุรกิจด้านสินทรัพย์ระดับสากลของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และนิคมอุตสาหกรรม การบริการด้านการต้อนรับ อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ร้านค้าปลีก ทางกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป สหราชอาณาจักร และจีน นอกจากนี้ยังครองธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกว่า 20 ประเทศ มากกว่า 70 เมือง ทั่วภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนสองกองทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (REITS) รวมถึงกองทุนสำคัญที่อยู่ในลิสต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในส่วนของกองทุน Frasers Centrepoint กองทุน Frasers Commercial และกองทุน Frasers Logistics มุ่งเน้นที่อสังหาริมทรัพย์พื้นที่ค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เชิงพาณิชย์ ตามลำดับ ส่วนกองทุน Frasers Hospitality (ประกอบด้วยกองทุน Frasers Hospitality Real Estate Investment เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน Frasers Hospitality Business) เป็นอีกกองทุนสำคัญที่เน้นพัฒนาพื้นที่ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนอกจากนี้ ยังมีกองทุน REIT อีก 2 กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนกองทุน Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและ Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust ซึ่งมุ่งเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์อันเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์สถานที่ที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า ผลิตและบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับผู้คน มุ่งมั่นที่จะยกระดับอุดมคติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าและสร้างธุรกิจที่ยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ด้วยการอาศัยรากฐานทางธุรกิจอันยาวนาน ตลอดจนความรู้และความสามารถ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน ธุรกิจและชุมชน เชื่อมั่นในความหลากหลายของผู้คน และมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ก้าวหน้า เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โปรดไปที่ www.frasersproperty.com หรือที่ LinkedInสำหรับ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทีซีซี แอสเซ็ท) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร มีทุนจดทะเบียนสามหมื่นล้านบาท จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีซีซี กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย รูปแบบการลงทุนของ ทีซีซี แอสเซ็ทส์ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ โดย ทีซีซี แอสเซ็ทส์ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และพื้นที่ร้านค้าปลีก ควบคู่ไปกับธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านไอทีส่วน อิเซตัน มิตซูโคชิ โฮลดิ้งส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า 20 แห่ง ร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางประมาณ 130 แห่งในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงร้านค้าภายนอกประเทศญี่ปุ่นอีก 25 แห่ง ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง 4 แบรนด์ ได้แก่ มิตซูโคชิ, อิเซตัน, อิวาทายะ และมารุอิ อิมาอิ โดยมิตซูโคชิมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในธุรกิจรีเทลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1673 โดยเป็นบริษัทแรกในญี่ปุ่นที่ประกาศตัวเป็นห้างสรรพสินค้าในปี ค.ศ. 1904 ด้วยการส่งมอบคุณภาพและบริการที่น่าเชื่อถือ จากประวัติศาสตร์อันยาวนาน เราจึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นผสานความแข็งแกร่งขององค์ประกอบอันหลากหลายภายใต้ธุรกิจของเราเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น แบรนด์ต่างๆ กลุ่มลูกค้า พนักงานองค์กร ร้านค้าทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร้านค้า และพนักงานของเรา เพื่อสร้างมิติใหม่ให้แก่ธุรกิจค้าปลีก