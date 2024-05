“มนพร”เร่งสบพ.ผลิตบุคลากรรับการบินขยายตัว-ยกเครื่องศูนย์ฝึกหัวหิน เตรียมฝึกนักบินป้อนฝูงบินใหม่“การบินไทย”

“มนพร”เช็กการบ้านสบพ.เร่งต่อยอดผลิตบุคลากรรับการบินขยายตัว ทุ่มกว่า 1.22 พันล้านบาท ลุยพัฒนาศูนย์ฝึกบินหัวหินผุดอาคารใหม่เครื่องมืออุปกรณ์และที่พัก เสร็จปี 70 ดันผลิตนักบิน 150 คน/ปี พร้อมเตรียมรับการฝึกนักบินป้อนการบินไทยลูกค้ารายใหญ่ ที่เตรียมจัดหาฝูงบินใหม่ 45 ลำนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ว่า หลังจากที่ได้มอบนโยบายให้สบพ.ในการพัฒนาองค์กรและสร้างบุคลากรด้านการบิน ให้พร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ตามวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND, AVIATION HUB” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี วันนี้ จึงได้มาติดตามงานที่ได้สั่งการมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบงบประมาณปี 2567 และ 2568 โดยให้ดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ สบพ. เป็นเครื่องมือ/กลไกหลักของรัฐบาลในการกำหนดมาตรฐานการผลิตบุคลากรของประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบุคลากรต้นแบบด้านการบินให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ในประเทศ ยึดเป็นต้นแบบมาตรฐานทั้งนี้ ได้เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ซึ่งจะดำเนินงาน 3 เฟส โดยจะเริ่มปี 2568 เสนอขอรับงบประมาณ 414 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่ หลักสูตร อากาศยานที่ใช้ฝึกบิน เครื่องช่วยฝึกบิน และการเตรียมบุคลากรครูการบิน รวมถึงใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกระดับ Training Center of Excellence (TCE) หรือ Platinum Member ของโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อุตสาหกรรมการบินของประเทศรวมถึงการสร้างนักบินเฮลิคอปเตอร์ให้หน่วยงานของภาครัฐ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ กรมแผนที่ทหาร กองทัพบก และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงทุนส่วนตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2567 เพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์ในแบบ Robinson R44 จำนวน 2 ลำ ในวงเงิน 78 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้ สบพ. ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety Management) ซึ่งเป็นหัวใจของการบินนางมนพรกล่าวว่า จากที่สบพ.ได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในฐานะสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ระดับ Platinum ซึ่งเป็นสถานะสมาชิกระดับสูงสุดของโครงการ และเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย และเป็น สถาบันฝึกอบรมที่มีมาตรฐานสูงสุด 1 ใน 4 ในภูมิภาคเอเชีย จึงให้นโยบายนำจุดแข็งนี้มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ เช่น การทำความร่วมมือ (MOU) กับต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ มาพัฒนาการฝึกอบรมของสบพ.นอกจากนี้ ให้ทำหลักสูตรด้านการบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) ยึดมั่นในหลักการสำคัญ คือ “คุณภาพ” บุคลากรด้านการบินให้ตรงตามความต้องการของตลาดทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ในทักษะที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานด้านการบินที่ได้มาตรฐาน ทั้งในหลักสูตรการฝึกอบรม และหลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ มุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของ สบพ. โดยปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการจัดเรียนการสอน/การฝึกอบรม การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เร่งเสริมสร้างภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่น เร่งการทำการตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ สบพ.รวมไปถึงพิจารณาใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มพูนรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเร่งศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยยึดหลักคุ้มค่ากับเงินลงทุน เหมาะสมกับเวลา โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดนางสาวภุคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสบพ.กล่าวว่า จากปี 2563 อุตสาหกรรมการบินผู้ประกอบการ ทรุดโทรม ส่งผลให้หน่วยงานผลิตบุคลากรการบินได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ที่เป็นรายได้หลักและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของ สบพ. ที่ผ่านมาลูกค้าหลักคือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และมี สายการบินอื่นเช่น บางกอกแอร์เวย์ส ไลอ้อนแอร์ ไทยสมายล์ เป็ และนักเรียนทุนราชการ ทุนส่วนตัว ด้วย ปัจจุบัน การบินที่เริ่มฟื้นตัว โดยการบินไทยมีแผนจัดหาฝูงบินใหม่ จำนวน 45 ลำ ได้แก่ โบอิ้ง 787 และแอร์บัส 321 นีโอ สบพ.จึงต้องเตรียมรับในการผลิตบุคลากร และนักบินที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาบินการบินไทยเกิดวิกฤต นักบินลาออกไปจำนวนมาก ปัจจุบัน แม้จะมีกลับเข้ามาแต่ก็มีไม่เท่าเดิม และต้องผลิตเพิ่มเพื่อรองรับฝูงบินชุดใหม่ ซึ่งการบินไทยประกาศต้องการนักบินปี 2569-2570 โดยในไตรมาสแรกปี 2568 การบินไทย มีแผนฝึกนักบินจำนวน 80-120 คน ซึ่งล่าสุดที่ เปิดรับสมัคร เมื่อ 15 พ.ค. 67 มีผู้สมัครกว่า 3,000 คน ซึ่งยังต้องผ่านการคัดกรองก่อน ที่จะส่งมาฝึกบินที่สบพ.ทั้งนี้ สบพ.ต้องพัฒนาขีดความสามารถศูนย์ฝึกการบินหัวหิน ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมจึงต้องหาทางฟื้นฟู ซึ่งรมช.คมนาคมมีนโยบายผลักดันงบประมาณปี 2568 พัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยโดยจะเป็นการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 เฟส ช่วงปี 2568-2570 หรือประมาณ 720 วัน โดยเฟส 1 กรอบวงเงิน 414.40 ล้านบาท เฟส 2 วงเงิน 410 ล้านบาท เฟส 3 วงเงิน 398.70 ล้านบาท จะเพิ่มศักยภาพการผลิตนักบินได้จากปัจจุบัน รับศิษย์การบินได้ 4 รุ่ง ต่อปี รุ่นละ 24 คน หรือ 100 คนต่อปี เพิ่มเป็น 150 คน/ ปี โดยนอกจากเครื่องมือการฝึกบิน เครื่องจำลองต่างๆ อาคารใหม่แล้ว จะมีอาคารที่พักของศิษย์การบินด้วย นอกจากนี้ ยังมีต่างชาติ ทั้งจีน ซาอุดิอาระเบีย ให้ความสนใจด้วย ซึ่งค่าเรียนนักบินเครื่องบินพาณิชย์และเฮลิคอปเตอร์ ประมาณ 2 ล้านบาท คนผู้ว่าการสบพ.กล่าวว่า ปัจจุบันขีดความสามารถการเรียนการสอน บุคลากรการบินโดยรวม ทุกหลักสูตรภาคพื้น การจัดจราจรทางอากาศ และนักบิน โดยรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 650 คน ไม่รวมหลักสูตรระยะสั้น ทั้งที่ สำนักงานใหญ่กทม.และศูนย์ฝึกหัวหิน มีนักเรียน นักศึกษาและศิษย์การบินรวมกัน ประมาณ 3,200 คนโดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถการเรียนการสอบเป็น 4,000-5,000 คนอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีโรงเรียนการบิน 8 แห่ง ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยเป็นเอกชนที่มีเงินลงทุนสูง ดังนั้น สบพ.ต้องพัฒนาปรัปรุวงทั้งหลักสูตรและอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อแข่งขันและสร้างรายได้ให้องค์กรด้วย ซึ่งปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 225 ล้านบาท ที่ผ่านมาต้องลดค่าใช้จ่ายและหารายได้เพิ่มเพื่อทดแทนรายได้ที่ศูนย์ฝึกฯหัวหิน