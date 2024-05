ส่องกลยุทธ์ 3R ของ OR ลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่องค์กร Net Zero ในปี 2050

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change (ภาวะโลกรวน) กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกมิติ ทั้งมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเริ่มมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าหวั่นวิตกเกิดขึ้นให้เห็นเป็นระยะ และหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ โลกอาจจะเข้าสู่วิกฤติขั้นรุนแรงเกินจะเยียวยาได้ดังนั้น หลายประเทศทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยของเรา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ก็ไม่นิ่งนอนใจที่จะให้ความร่วมมือในการดูแลโลกก่อนจะสายเกินไปเช่นเดียวกับหรือซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ก็ได้ตระหนักถึงวิกฤติการณ์ดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านความความเสี่ยงและการปรับตัวของธุรกิจ จึงได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ด้วยการสนับสนุนและดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ หมุดหมายที่สำคัญของ OR คือและแต่การก้าวไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความท้าทายมากมายที่จำเป็นต้องมีทั้งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ดีเป็นตัวนำทางหรือเชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์อันแข็งแกร่งของ OR ที่ว่าหรือและมุ่งผลักดัน OR ให้ทะยานไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรที่เรียกว่าซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้พร้อมจะนำพา OR บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญคือที่ OR กำหนดขึ้น ก็ถือเป็นพลังขับเคลื่อนชั้นดีที่จะทำให้ OR เป็นองค์กร Net Zero ได้สำเร็จตามเป้าหมายและวันเวลาที่ตั้งไว้โดยที่ R ตัวแรก ได้แก่ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดลดก๊าซเรือนกระจกด้วยตนเอง (Own Greenhouse Gas Emissions) โดยที่ผ่านมา OR ได้มุ่งเน้นส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนในการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และปัจจุบันก็มีการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในองค์กรสะสมรวมกันสูงถึง 65,918 จิกะจูล (GJ)ซึ่งผลลัพธ์ดี ๆ ดังกล่าวเกิดมาจากปัจจัยหลายส่วนด้วยกัน ทั้งการติดตั้ง Solar Rooftop ในสถานสถานประกอบการของ OR 14.46 MWp , การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ในพื้นที่สำนักงานพระโขนง ศูนย์ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และโรงงานซ่อมบำรุงและบรรจุก๊าซหุงต้ม จ. สงขลา อีกทั้งยังได้ซื้อใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) มาใช้ จำนวน 2,875 REC (Renewable Energy Certificate) ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 8,791 tCO2/ปีขณะที่ R ตัวที่ 2 ได้แก่(Residual Greenhouse Gas Emissions) หรือกักเก็บคาร์บอนด้วยธรรมชาติโดยการปลูกป่าร่วมกับกรมป่าไม้และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 10,000 ไร่ภายในปี 2030 โดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 9,600 ไร่ รวมถึงการพัฒนาและขอการรับรอง Carbon Credit จากโครงการ Green Travel with Biofuel ที่ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาจำนวน 50 พื้นที่ โดยคิดเป็น Carbon Credit ที่คาดว่าจะได้รับกว่า 10,000 tonCO2/ปีส่วน R ตัวที่ 3 ได้แก่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การขยายสัดส่วนธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจที่เป็น “กรีน” มากยิ่งขึ้น (GREEN Portfolio of business and Investment) ซึ่งในส่วนนี้ OR ได้ทำสำเร็จไปแล้วหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการขยาย EV Station PluZ ครอบคลุม 77 จังหวัด รวม 2,391 หัวชาร์จ (DC Connector) รวมทั้งการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับดีลเลอร์และลูกค้า ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT STATION โดยติดตั้ง Solar Rooftop ไปแล้วกว่า 19.40 MWpขณะเดียวกัน OR ยังได้พัฒนาสถานีบริการเพื่อเป็นต้นแบบสถานีบริการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในแบบฉบับของโออาร์ หรือ OR SDG (OR Sustainable Development Goals) โดยสถานีนี้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 533 tonCO2/ปีและที่น่าสนใจอย่างมากคือการนำมาใช้ในการขนส่ง ในโครงการทดลองการขนส่งเมล็ดกาแฟดิบ จาก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มายัง อ.วังน้อย จ.อยุธยา โดยยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ (EV Truck) หรือ Green Logistics for Café Amazon Project ซึ่งหากได้ผลดีจะมีการขยายการดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ OR ยังให้ความสำคัญกับเช่น เริ่มให้มีสถานีสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใน PTT Station กว่า 24 สาขา , การเปิดสถานีนำร่องทดลองใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ที่จังหวัดชลบุรี และทดสอบเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ให้กับสายการบิน