แอลดีไอ ผุด CITIZEN Pop-up Store ส่งPromaster FUGU เจาะนัะสม

ผู้จัดการรายวัน 360 - LDI Enterprise Thailand (แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์) ตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญ The return of CITIZEN (เดอะรีเทิร์น ออฟ ซิติเซน) เนรมิต CITIZEN Pop-up Store ใจกลางเมือง กรุงเทพฯ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2567 เร่งเกมรุกส่ง Promaster FUGU Thailand Limited Edition (โปรมาสเตอร์ ฟุกุ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด เอดิชั่น) เจาะใจกลุ่มนักสะสม-สายสปอร์ต และนาฬิการุ่นไอคอนิก Tsuyosa (สึโยสะ) รุ่นใหม่สีสดใส เจาะกลุ่มนิวเจนต่อเนื่องนายกฤศณัฏฐ์ กิจวิทยศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า นับตั้งแต่ บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์ จำกัด ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้า CITIZEN (ซิติเซน) แบรนด์นาฬิกาดังระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้คิกออฟแคมเปญ The return of CITIZEN เมื่อปลายปีที่ผ่านมา พร้อมทุ่มงบการตลาด 30 ล้านบาท วางกลยุทธ์เน้นการสื่อสารภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ผ่านทุกช่องทาง ประกอบกับการออกนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ทุกเดือน ซึ่งมีหลากรุ่นหลายดีไซน์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัยส่งผลให้ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการกลับมาของ CITIZEN ในเมืองไทยและเฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปี นาฬิกาเรือนแรกของแบรนด์ รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ จึงเปิด CITIZEN Pop-up Store ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมอัดโปรโมชัน ส่วนลด 10-30% ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567“จากการเดินเกมรุกตลาด Young generation ด้วยการส่ง Tsuyosa ไอคอนิกคอลเลกชันมาตีตลาด ซึ่งมีดีไซน์คลาสสิกหรูหรา มีให้เลือกหลากสีในราคาจับต้องได้ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ดังนั้นในงานนี้จึงเดินหน้าส่ง Tsuyosa สีใหม่ หน้าปัดสี sunray rainbow สีน้ำเงิน (ราคา 18,000 บาท) โดดเด่นด้วยรายละเอียด multi colour-tone โทนสีที่ตัดกันระหว่างสีน้ำเงินและสีรุ้ง และรุ่น Tsuyosa small second (ราคา 22,800 บาท) นาฬิกาที่ตอกย้ำความประณีตของแบรนด์กับงานฝีมือระดับ Japanese craftsmanship ด้วยการผสมผสานระหว่างสไตล์ร่วมสมัยและความเท่ของดีไซน์สปอร์ต หน้าปัดสลักลวดลาย Guilloché-like สะท้อนความหรูหรา มีให้เลือก 3 สี เขียวโอลีฟ (olive green), ฟ้า (Blue), เทา (gray) มาตีตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อเนื่อง”นอกจากนี้บริษัทยังได้เร่งเจาะกลุ่มนักสะสมนาฬิกา และกลุ่มแฟชั่นสปอร์ต ด้วยการจัดทำรุ่นพิเศษ CITIZEN Promaster FUGU Thailand Limited Edition นับเป็นครั้งแรกที่ทาง CITIZEN ได้สร้างสรรค์นาฬิกา Promaster FUGU ในเวอร์ชันพิเศษสำหรับเมืองไทย โดยหน้าปัดสีน้ำเงินได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของท้องทะเลไทย ผลิตเพียงจำนวน 300 เรือน โดยจะรับจองสินค้าที่ CITIZEN Pop-up Store และ จำหน่ายเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น รวมถึงยังได้เผยลิสต์นาฬิกา CITIZEN ซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะเผยโฉมตลอดปี 2567 อาทิ CITIZEN Promaster ได้แก่ Promaster Land Series นาฬิกาภาคพื้นดิน, Promaster SKY Series นาฬิกานักบิน, Promaster MARINE Series นาฬิกาดำน้ำ เพื่อกระตุ้นความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย