ทช.จับมือ JICA หามาตรการลดอุบัติเหตุ ปรับปรุงจุดเสี่ยง นำร่องถนน สค.5031 "สมุทรสาคร"

กรมทางหลวงชนบท-JICA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือลดอุบัติเหตุพร้อมลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยงหลังปรับปรุง บนถนนสาย สค.5031 (หน้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) จ.สมุทรสาคร หามาตรการความปลอดภัยทางถนนรายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ร่วมกับ JICA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ The Project on Capacity for Road Traffic Safety Institutions and Implementaion in the Kingdom of Thailand (Workshop) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2567 พร้อมลงพื้นที่จุดเสี่ยงหลังปรับปรุง บนถนนทางหลวงชนบทสาย สค.5031 (หน้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อศึกษาสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยเสนอมาตรการรับมือการลดอุบัติเหตุจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุม พร้อมรับฟังมาตรการในการปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่นำร่องสำหรับการประชุมดังกล่าวมีนายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร, นายขจรศักดิ์ เจิมประไพ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร สำนักอำนวยความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนจากประเทศญี่ปุ่น, แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร, คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดสมุทรสาคร, คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสมุทรสาคร, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร, นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม, เทศบาลตำบลพันท้ายนรสิงห์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร, สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาจังหวัดสมุทรสาคร, สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร, สถานีตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร, สถานีตำรวจโคกขาม, กำนันตำบลโคกขาม, กำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร