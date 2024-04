เอเอฟเอส ประเทศไทย รวมพลังศิษย์เก่าแลกเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา เอเอฟเอส ประเทศไทย จัดงาน AFS Forum 2024: Power of AFS Network ณ หอประชุมเอเอฟเอส ประเทศไทย ถนนประชาชื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักเรียนเก่ากับเอเอฟเอส และแขกผู้มีเกียรติ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ นักเรียนเก่าเอเอฟเอส รุ่นที่ 4 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อรองรับโอกาสของประเทศไทยในปี 2025 ”เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเพื่อเปิดมุมมองให้กับนักเรียนเก่าเอเอฟเอสที่อยู่ในแวดวงธุรกิจในการเตรียมความพร้อมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากนั้น นักเรียนเก่าในโครงการเอเอฟเอสที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการนำประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กลับมาต่อยอดในการสร้างธุรกิจร่วมบรรยายในงาน อาทิ- คุณกวิสรา จันทร์สว่าง ผู้ก่อตั้ง Fresh Me กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรชมี จำกัด (นักเรียนเก่าประเทศเยอรมนี รุ่น 49) ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จากนักเรียนแลกเปลี่ยนสู่นักธุรกิจ: จุดประกายไอเดียจากการเปิดโลกกว้าง”- ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ CEO DataX และ Deputy CEO จาก SCBX (นักเรียนเก่าประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 29) คุณปาริฉัตร หาญญานันท์ Head of Digital HR จากกลุ่มเซ็นทรัล (นักเรียนเก่าประเทศฟินแลนด์ รุ่น 37) และคุณสุรพล บุพโกสุม Vice President, Sustainability Service Department Dept. จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”ผศ. ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการใหญ่ เอเอฟเอส ประเทศไทย กล่าวว่า AFS Forum 2024 เป็นกิจกรรมที่เป็นโอกาสของครอบครัวเอเอฟเอส ประเทศไทย ได้แก่ โอกาสในการเรียนรู้จากพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จ โอกาสในการสร้างเครือข่าย และโอกาสในการสร้าง Social impact ในการเอาแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันในมิติเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตและยั่งยืนเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับนานาชาติกว่า 45 ประเทศทั่วโลก เป็นระยะเวลา 62 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนเก่ามากกว่า 28,000 คน อยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นักธุรกิจ ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการทูต เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนระยะ 1 ปี โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม โครงการออนไลน์ และการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติซึ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDG) ขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเก่า เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน