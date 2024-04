GULF รับเกียรติบัตรต้นแบบการจัดการขยะยั่งยืน ภายใต้แคมเปญ “BKK Zero Waste” ของ กทม.

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืนในระดับภูมิภาค จับมือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคีเครือข่ายสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินแคมเปญ BKK Zero Waste ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของ GULF ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตนำร่องของแคมเปญดังกล่าวในชื่อ “GULF ไม่เทรวม” โดยภายในระยะเวลา 4 เดือน GULF สามารถลดขยะที่นำไปฝังกลบไปได้มากกว่า 28% ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนนายธนญ ตันติสุนทร Executive Officer, GULF กล่าวว่า GULF รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ BKK Zero Waste ของกทม. ในการลดขยะที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรยั่งยืนและส่งเสริมการแยกขยะภายในสำนักงานใหญ่ การให้ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สนับสนุนนโยบายของกทม. และภาครัฐ เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดขยะ สำหรับเฟสถัดไปของการดำเนินตามแคมเปญนั้น GULF ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบให้มากที่สุด ผ่านการยกระดับเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงการลดการสร้างขยะภายในสำนักงานเพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ยั่งยืนในระยะยาวการรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมการแยกขยะ “ไม่เทรวม” ในกลุ่มพนักงาน GULF ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกมิติ สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ของ GULF รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม