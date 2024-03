กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) ลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ในภาพจากซ้ายไปขวา:1.นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ GULF2.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF3.นายคังพิง เฉิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด4.นายไบร์ท หวาง รองผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด(ที่ 2 จากซ้าย)ลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์และบริษัทในเครือ ระหว่างกับหนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์รายใหญ่ที่สุดในโลก นำโดย(ที่ 3 จากซ้าย)พร้อมด้วย นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนายไบร์ท หวาง (ขวาสุด) รองผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานทางบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด จะจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ให้กับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และบริษัทในเครือ ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar Farms with Battery Energy Storage Systems) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftops) กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ (MWp) โดยมีแผนทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567-2573การลงนามสัญญานี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของ GULF ในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพจากคู่ค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับสากล อีกทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ในปริมาณมากยังช่วยเพิ่มประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ระดับสากล เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจินโกะ โซลาร์ จำกัด (JinkoSolar Co..Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (JinkoSolar Holding Co. Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกลุ่ม Jinkosolar มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด (Tier 1) รวมทั้งมีการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ในปริมาณที่มากที่สุดในโลก โดยมีลูกค้ามากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร เป็นต้น นอกจากนี้ แผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่ม Jinkosolar ยังใช้เทคโนโลยีชนิด N-Type ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ จึงทำให้แผงโซลาร์เซลล์ N-Type ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วย