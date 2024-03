CPN ทุ่ม 1.2 แสนล.ตามแผน5ปี ปีนี้ระดมเปิดบริการ 11 โครงการ

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา รุกหนักหลังทำนิวไฮปีที่แล้ว รายได้โต 26% สานแผน 5 ปี 2567-2571 ทุ่มงบ 1.2 แสนล้านบาท เร่งปูพรมโครงการใหม่ทั่วไทย พร้อมทยอยปรับโฉมใหม่โครงการเก่า ปีนี้ปรับโฉมใหญ่ 6 โครงการ เปิด 3 กลยุทธ์ลุยนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (2560-2566) ลงทุนต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 15,000-22,000 ล้านบาท โดยใน 5 ปีในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จสร้าง New High ด้าน ผลประกอบการประจำปี 2566 มีรายได้ 46,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% รวมถึงด้านทราฟฟิกศูนย์การค้าและยอดขายร้านค้าที่ดีกว่าเป้าหมาย จ่ายเงินปันผลสูงที่สุด อีกทั้งการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPNREIT ทำรายได้เพิ่มขึ้น 16% และให้อัตราผลตอบแทน (Yield) 10% อีกด้วยทั้งนี้ แผน 5 ปีตั้งแต่ปี 2567-2571 รวมลงทุน 121,000 ล้านบาท และปี 2567 นี้ จะมีโครงการที่เปิดให้บริการใหม่ 13 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ และเซ็นทรัล นครปฐม, โครงการที่อยู่อาศัย 10 โครงการ และโรงแรมแห่งใหม่ที่ระยอง จับมือกับอินตอร์เนชั่นแนลเชนระดับโลก ทำให้ในภายในปี 2567 จะมีโครงการศูนย์การค้า 42 โครงการ, คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 โครงการ, ที่อยู่อาศัย 43 โครงการ, โรงแรม 10 โครงการ, และออฟฟิศ 10 โครงการ“ปัจจุบันเรามีโครงการมิกซ์ยูส 20 โครงการ ปีที่ผ่านมาได้ขยายเพิ่มที่อุบลราชธานี, อยุธยา, ชลบุรี, ศรีราชา, หาดใหญ่ และในอนาคตเตรียมขยายทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครสวรรค์, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และเตรียมเปิดปี 2568 ที่จังหวัดกระบี่ เป็นต้น ทำให้ปี 2568 จะมีโครงการมิกซ์ยูสเป็น 25 โครงการ ทุกองค์ประกอบในมิกซ์ยูสแต่ละธุรกิจทั้งศูนย์การค้า, โรงแรม, ที่อยู่อาศัย, ออฟฟิศ และอื่นๆ โดยที่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ จะยิ่งช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้ สร้างเงินสะพัด สร้างเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากขึ้น” นางสาววัลยากล่าวนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล Chief Development and Commercial Officer บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า บริษัทฯจะลงทุน Asset Enhancement ในปีลงทุน 23,000 ล้านบาท เทียบชั้นการลงทุนเพื่อศูนย์การค้าใหม่ และปีนี้จะปรับศูนย์การค้าแบบ turnaround ทั้งหมด 6 ศูนย์การค้า คือ ‘เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า’ เติมเต็มไลฟสไตล์โซนปิ่นเกล้า รองรับกำลังซื้อที่สูงขึ้น, ‘เซ็นทรัล บางนา’ District Transformation จับกลุ่มลูกค้า Top Tier ย่านบางนา, ‘เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ’ สร้าง Concept Mall ใหม่ตอบโจทย์ Eco Art Lifestyle และ ‘เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์’ Build New Lifestyle Landmark ยิ่งใหญ่ ครบครันที่สุดในย่านสำหรับเมื่องท่องเที่ยวใหญ่ เตรียมปรับโฉม ‘เซ็นทรัล พัทยา’ รองรับกำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก และ ‘เซ็นทรัล มารีน่า’ ปรับเป็น Outlet Format เพราะมองเห็นโอกาสจากพฤติกรรมการช้อปของนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งการพัฒนาโครงการมิกซ์ยูส ปีนี้เปิด 2 โครงการใหม่คือ ‘เซ็นทรัล นครสวรรค์’ ที่เปิดไปแล้วและในวันที่ 30 มี.ค. 2567 เตรียมเปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ และในปี 2568 เตรียมเปิด ‘เซ็นทรัล กระบี่’ มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท“เรามองว่ากรุงเทพฯ ยังมีโอกาสที่จะขยายย่านการค้าและธุรกิจได้อีกหลายมุมเมืองเหมือนโมเดลเมืองใหญ่ทั่วโลก โดยเราจะพัฒนาโครงการเมกะมิกซ์ยูสจำนวน 5 โครงการ มีพื้นที่ทุกโครงการรวมกันกว่า 2.2 ล้าน ตร.ม. ซึ่งอยู่นอกเหนืองบดังกล่าวนี้ด้วย และทั้งหมดนี้ อยู่บน Super Prime Locations รอบกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า จะเป็น Landmark ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยโครงการแรกคือ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค โครงการมิกซ์ยูสระดับโลก โดยในเดือนกันยายนปีนี้ เตรียมพบกับโรงแรมดุสิตธานีโฉมใหม่ พร้อมเปิดส่วนอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า Central Park ในปีหน้า 2568กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ 1. Evolving Centre of Life: การเข้าใจ Customer Insight มีความเข้าใจตลาดทั้งในประเทศและกลุ่ม Tourist มีศูนย์การค้าที่เป็น Tourist mall กว่า 10 สาขา พร้อมมอบทุกความต้องการแบบ one-stop destination และมีการวางกลยุทธ์ทั้ง Whole Journey ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาเป็น No.1 Destination ที่มีแบรนด์มาเปิด First Store กว่า 76 Brands และ Flagship Stores กว่า 44 แบรนด์ มากที่สุด ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่ยังต่อยอดขยายความสำเร็จไปยังสาขาอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดต่างๆ เช่น UNIQLO, Muji, Haidilao, และ Gentlewoman เป็นต้น2. +Ignite Newness: สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไปทุกแห่งอย่างการเปิด เซ็นทรัล นครสวรรค์ ผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เชิดชูอัตลักษณ์เมืองมาผสานกับดีไซน์ที่เข้ากับยุคสมัย อีกทั้งยังร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าและท้องถิ่น สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ ทั้งการมีห้างเซ็นทรัลที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน และมีโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของมิกซ์ยูส ซึ่งจะต่อยอดไปที่เซ็นทรัล นครปฐม รวมทั้งยังมีการยกระดับ Digitalized Services และ Experience App เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถทำได้บนมือถือทั้งลูกค้าและคู่ค้าด้วย B2B2C Seamless Solution และแพลตฟอร์มนี้จะสามารถต่อยอดสร้างโอกาสให้คู่ค้าเพิ่มยอดขายได้3. Holistic partnership & Data-Driven Solutions: ดึงจุดแข็งของ Ecosystem ช่วยปั้นธุรกิจคู่ค้าผ่าน The 1 BIZ – Marketing Intelligence Solutions ซึ่งเป็น The Most Powerful CRM Tool ยุคใหม่พร้อมใช้งานสำหรับแบรนด์ทุกระดับ ช่วยแบรนด์ประหยัดต้นทุนและเวลาในการทำ CRM โดยมี Database ที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี มีครบทุกพฤติกรรมจับจ่ายใช้สอยแบบ 360 องศา จากฐานข้อมูล The 1 ช่วยให้แบรนด์สร้างโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด, รักษาลูกค้า Loyalty, ดึงดูดลูกค้าใหม่, และเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ