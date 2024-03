ใครกำลังมองหางานในธุรกิจบริการ ห้ามพลาด! กับงาน Hospitality Talent Fair 2024 จากวิทยาลัยดุสิตธานี

นับเป็นหนึ่งในมหกรรมจัดหางานทางด้านธุรกิจบริการที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย โดยมีตำแหน่งงานในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรองรับจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน สปา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโอกาสในการไปฝึกงาน ทำงาน โดยมีโรงแรมชั้นนำมาร่วมเปิดบูธรับสมัคร ได้แก่ เครือ Dusit International, IHG Group, CoMo Politan, Park Hyatt และ Peninsula Bangkok รวมทั้งบริษัทที่ดำเนินงานด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ American Learning Co., Ltd., IEE Thailand, I.E.O. Company Limited, IHappy Inter Education, และ Interchange Thailand เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเข้าร่วมงานด้วย เช่น Glion, Les Roches , B.H.M.S. Business & Hotel Management School, Switzerland, Ekthana Hospitality Education Services Co., Ltd., Swiss Education Group, International Trainee Network, LLC อีกด้วย“วิทยาลัยดุสิตธานีจัดมหกรรมจัดหางานในธุรกิจบริการ Hospitality Talent Fair เป็นปีที่ 3 แล้ว” ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าว “ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีตำแหน่งงานรองรับมากมาย โดยมีความเชื่อมั่นว่า มหกรรมจัดหางานครั้งนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคัดสรรบุคลากรได้ตรงตามที่ต้องการ และผู้มองหางานสามารถมีงานทำเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทยให้เติบโตยิ่งขึ้นด้วย”