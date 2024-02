SCC ปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่มความคล่องตัว ชู 4 เครื่องยนต์รับมือวิกฤตโลกเดือด

SCC ปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมรับมือวิกฤตโลกเดือด ด้วยแนวคิด ‘Passion for Inclusive Green Growth’ ผ่าน 4 เครื่องยนต์หลัก “องค์กรคล่องตัว- นวัตกรรมกรีน-องค์กรแห่งโอกาส-ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” วางเป้ายอดขายนวัตกรรมกรีน 67% ในปี 73นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เปิดเผยว่า จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและภัยธรรมชาติที่นับวันรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว เพื่อเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ใน 5-10 ปีข้างหน้า โดยให้ธุรกิจในเครือดำเนินงานแบบคล่องตัว มีการแยกธุรกิจที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างการเติบโต เช่น บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (SJWD) บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (SCGD)และมุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 โดยทุกธุรกิจในเครือฯ ต้องเติบโตแบบ Green Growthทั้งนี้ SCC มีเป้าหมายชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสร้างสังคม Net Zero ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมกรีน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้แนวคิด ‘Passion for Inclusive Green Growth’ ผ่าน 4 เครื่องยนต์หลัก ประกอบด้วย 1. องค์กรคล่องตัว ยืดหยุ่น (Agile Organization) ทรานส์ฟอร์มโครงสร้าง สร้างความคล่องตัว ดันธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง เพื่อขยายขีดความสามารถของแต่ละธุรกิจให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา2. นวัตกรรมกรีน (Green Innovations) มาพัฒนาสินค้า โซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่ต้องการสูงของตลาดโลก เช่น นวัตกรรมปูนคาร์บอนต่ำ สมาร์ทโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ใช้ซ้ำ รีไซเคิลได้ พลังงานสะอาดครบวงจร พร้อมขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยตั้งเป้ารายได้จากนวัตกรรมรักษ์โลก SCG Green Choice ร้อยละ 67 จากยอดขายทั้งหมดภายในปี 25733. องค์กรแห่งโอกาส สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ (Organization of Possibilities) เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ผ่านโครงการสตาร์ทอัพในเอสซีจี เช่น พัฒนาแพลตฟอร์มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ‘Prompt Plus’ ยกระดับการบริหารจัดการต้นทุนและสต๊อกสินค้าให้แก่ร้านค้ารายย่อยกว่า 10,000 รายในเครือข่ายเอสซีจี การบ่มเพาะสตาร์ทอัพในโครงการ ZERO TO ONE by SCG สร้างโอกาสให้พนักงานก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ปั้นธุรกิจศักยภาพสูงมากมาย เช่น ‘Dezpax.com’ แพลตฟอร์มออนไลน์แพกเกจจิ้งครบวงจรรายแรกในไทย สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ฟูดดีลิเวอรี่ และคาเฟ่ ในการสร้างแพกเกจจิ้งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในจำนวนน้อย ราคาเหมาะสมกับ SMEs และ 4. ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Society) ชวนทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า (Supply Chain) เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปพร้อมกันนายธรรมศักดิ์กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งงบลงทุนอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนต่อเนื่องและเน้นลงทุนในธุรกิจกรีน หรือนวัตกรรมรักษ์โลก พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนเพื่อตอบโจทย์ในระยะกลางและระยะยาวทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขายในปี 2567 เติบโตขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดขาย 499,646 ล้านบาท เนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงงานปิโตรเคมี ลองเซิน ปิโตรเคมิคอลส์ (LSP) ที่เวียดนามเดินเครื่องได้เต็มปี รวมทั้งเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี และมีโอกาสเติบโตอีกมาก