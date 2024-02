“ซีเค พาวเวอร์” คว้า 2 รางวัลจากเวทีระดับเอเชีย มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050

กล่าวว่าซีเค พาวเวอร์ เดินหน้าตามแผน ‘CKP NET ZERO EMISSIONS 2050’ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการผลิต มีการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมในด้านการลดการใช้พลังงานและ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถึงปัจจุบันมากกว่า 15 โครงการ จากนวัตกรหรือบุคลากรถึง 16 คน จากโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา โดย ในปี 2023 ได้มีการพัฒนา ‘โครงการ Piston Power Saver: Enhancing Gas Compression Efficiency’ ที่มีความโดดเด่นด้านการลดการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถคว้ารางวัล Asian Power Awards 2023 ในสาขา Power Utility of the Year – Thailand ถือเป็นการคว้ารางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากเวทีนี้ และในปีเดียวกันนี้ยังได้รับ Carbon Champion Certificate จาก Enterprise Asia’s Carbon Champion Programme หน่วยงานอิสระที่ทำการประเมินผลการดำเนินงานการจัดการคาร์บอนขององค์กรในระดับสากล ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคอุตสาหกรรมสำหรับโครงการ Piston Power Saver: Enhancing Gas Compression Efficiency พัฒนาขึ้นโดยนวัตกรของโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ซึ่งมีหลักคิดที่สำคัญ คือ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานถึง 375,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ที่สำคัญลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 110,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีและยังส่งผลให้ลดต้นทุนด้านพลังงานได้ถึง 885,000 บาทต่อปี และโครงการดังกล่าวยังสอดรับกับ กลยุทธ์ความยั่งยืน C-K-P ในด้าน C - Clean Electricity หรือ ไฟฟ้าสะอาด ในส่วนการคิดค้นนวัตกรรมการจัดการพลังงานเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า“ทุกโครงการ ‘นวัตกรรม’ คือ ความมุ่งมั่นของ CKPower ในการสร้าง ‘นวัตกร’ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน เดินหน้าสู่เป้าหมายลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่สามารถหวังผลในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. 2050 หรือ CKP NET ZERO EMISSIONS 2050 สอดคล้องเป็นไปตามกรอบเป้าหมายของภาครัฐ โดยในปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในเครือของกลุ่มบริษัท ซีเค พาวเวอร์ สามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดส่งให้ประเทศไทยได้กว่า 9.5 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) หรือคิดเป็นกว่า 18% ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในประเทศต่อปี และสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเหลือ 75 ล้านตันภายในปี 2030 จากปัจจุบันประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 250 ล้านตันต่อปี” นายธนวัฒน์ กล่าว