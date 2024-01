มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชวนช้อป ชิม ชม ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยอดดอย พร้อมร่วมเวิร์กชอปฟรี!! ในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2024 @ Siam Paragon”

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2024 @ Siam Paragon” (รอยัล โปรเจ็คต์ แกสโตรโนมี เฟสติวัล 2024 แอท สยามพารากอน) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Vitality Life of Superfood” (ไวทาลิตี้ ไลฟ์ ออฟ ซูเปอร์ฟู้ด) คัดสรรวัตถุดิบระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอย มาจำหน่ายพร้อมรังสรรค์เมนูสุดอร่อยติดอันดับโลกโดยเชฟชื่อดัง ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มกราคมนี้ ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน วันที่ 18-30 มกราคม 2567 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มูลนิธิโครงการหลวง และเป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 การจัดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2024 @ Siam Paragon ในครั้งนี้จึงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Vitality Life of Superfood” โดยพิธีเปิดงานวันที่ 18 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจาก จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธโครงการหลวง, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, พาสินี ลิ่มอติบูลย์ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน และ ศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ผู้บริหารกูร์เมต์ มาร์เก็ต ร่วมชมงาน พร้อมกันนี้ยังมีการสาธิตการนำวัตถุดิบโครงการหลวงมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษ อาทิ “ซุปต้มโคล้งกับสเต็กไดคอน, ปลาเทราต์สายรุ้ง และคาเวียร์” โดย เชฟจริยา ขัตติยศ แชมป์มาสเตอร์เชฟ ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2023 และ “ต้มส้มเสาวรสปลาเทราต์” จากฝีมือของ เชฟพลอย-ณัฐณิชา บุญเลิศ Top Chef Thailand 2023 มาให้แฟนๆ โครงการหลวงได้ชมและชิมอีกด้วยภายในงานได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทั้ง ผลไม้ และธัญพืชที่จัดเป็น Superfood ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าสารอาหารและช่วยเสริมพลังให้กับร่างกาย อาทิ ข้าวกล้องดอยผสมคีนัว, ถั่วอะซูกิ, คีนัว, น้ำมันงาดำสกัดเย็น, น้ำมันลินินสกัดเย็น, น้ำมันงาหอมสกัดเย็น, เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัดเห็ดหลินจือและสารสกัดเจียวกู่หลาน พร้อมผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ที่นำมาเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ อาทิ ชาห้วยน้ำขุ่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักชนิดผงเวจจี้ พลัส เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังนำพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวที่ขาดไม่ได้ อย่าง สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ 80, เคพกูสเบอร์รี่, เสาวรสพันธุ์พิเศษของโครงการหลวงที่มีรสชาติหวานกว่าสายพันธุ์อื่นๆ แบล็กเบอร์รี่ รวมถึงพืชผักหลากหลายชนิด อาทิ เคล, คะน้าฮ่องกง, ผักกาดหอมห่อ, เบบี้ฮ่องเต้, เบบี้แครอท และผักสลัดที่จัดเต็มตั้งแต่ เรดคอรัล, ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก, โอ๊คลีฟเขียว, โอ๊คลีฟแดง และ เบบี้คอส เป็นต้น ตลอดจนอาหารและสมุนไพรแปรรูปต่างๆ ที่ส่งตรงจากยอดดอยมาให้คนรักสุขภาพได้เลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมถึงใจกลางเมืองนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สุดยอดเมนูอาหารไทยอร่อยติดอันดับโลกจากสุดยอดเชฟชื่อดัง เริ่มต้นวันที่18 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. พบเชฟฟาง-ณัฐพงศ์ หน่อชูเวช Celebrity Chef กับ “เมนูต้มข่าปลาเทราต์กับไข่ปลาคาเวียร์”, วันที่ 21 มกราคม 2567 เชฟเบลล์-พิมพ์ทิพย์ เป้าศิลา Master Chef Season 5 โชว์ฝีมือปรุง “เมนูส้มตำโครงการหลวงคาเวียร์ และปลาเทราต์” ปิดท้ายวันที่ 28 มกราคม 2567 เชฟเทียน-เทียนชัย พีรพงศธร Top Chef Thailand กับ “เมนูไข่ตุ๋นหูฉลามและคาเวียร์” พร้อมกันนี้พลาดไม่ได้สำหรับคอชากับการลิ้มรสชาชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ, ชาอู่หลงก้านอ่อน, ชาเขียว, ชาแดง นอกจากนี้ยังมีชุดชาที่บรรจุอยู่ในกล่องสวยงามเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากในทุกโอกาส อาทิ ชุดชากตัญญู-อายุยืน และ Tea Book ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ชารสชาติต่างๆ เป็นต้น ส่วนคอกาแฟยังมีมุม Royal Project Coffee ที่จำหน่ายเครื่องดื่มสูตรพิเศษโดยบาริสต้ามืออาชีพจากยอดดอยเหมือนเช่นเคยอีกความพิเศษสำหรับปีนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดแสดงนิทรรศการกัญชง (Hemp) พืชเศรษฐกิจในพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ศึกษาและวิจัย การปลูกกัญชง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อย่างจริงจังในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้จากการผลิตเส้นใยเพื่อทำเป็นสินค้าหัตถกรรม โดยภายในงานจะมีการสาธิตการทอเส้นใยกัญชง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับใครที่ชื่นชอบไม้ดอก ไม้ประดับ เตรียมรื่นรมย์ไปดอกไม้นานาพันธุ์ อาทิ กุหลาบ สีแดง ชมพู โอลด์โรส เหลือง ขาว, แคลล่า, ลิลลี่, เยียร์บีร่า เบญจมาศ, ซิมบิเดียม ตลอดจนสมุนไพรกระถาง โรสแมรี่ เบซิล มิ้นท์ ส่วนลูกค้าที่ช้อปสินค้าโครงการหลวงภายในงาน 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถร่วมเวิร์กชอปทำยาดมสมุนไพร, พิมเสนน้ำ และน้ำอบไทย โดยเรียนรู้ขั้นตอนการทำและใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวง พร้อมนำกลับบ้านได้ฟรี (จำกัด 40 สิทธิ์ต่อวัน) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านดอยคำ รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังมีเมนูพิเศษจากกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่เคาน์เตอร์ YOU HUNT WE COOK โดยจะจำหน่าย ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G และสำหรับผู้ซื้อผลิตผลภายในงานครบ 1,500 บาท สามารถแลกรับถุงผ้าลดโลกร้อนดีไซน์พิเศษเฉพาะในงานเท่านี้ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)พร้อมกันนี้ สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็น World-class Food Destination ยกขบวนร้านอาหาร ชั้นนำร่วม 20 ร้าน มาร่วมรังสรรค์เมนูเลิศรสในงาน Royal Project Gastronomy Festival 2024 @ Siam Paragon ได้แก่ Another Hound Café (อนาเธอร์ ฮาวนด์ คาเฟ่), Brix Dessert Bar (บริกซ์ ดีเสิร์ต บาร์), Burger and Lobster (เบอร์เกอร์ แอนด์ ล็อบสเตอร์), Co Limited (โค ลิมิเต็ด), HELLO YOGURT (เฮลโล โยเกิร์ต), Jumbo Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด), Mozza by Cocotte (มอซซ่า บาย โคคอต), Nabezo Premium (นาเบโซ พรีเมียม), Nara Thai Cuisine (นารา ไทย ควิซีน), Pennii Popcorn Café (เพนนี ป๊อปคอร์น คาเฟ่), Suki Masa (สุกี้ มาสะ), TalingPling (ตะลิงปลิง), Tasty Congee & Noodle Wantun Shop (เทสตี้ คอนจี้ แอนด์ นู้ดเดิ้ล วันตัน ช็อป), TWG TEA (ทีดับเบิลยูจี ที), Underhound (อันเดอร์ฮาวนด์) และ Veganerie (วีแกนเนอรี่) โดยนำวัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษทั้งอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มรวมกว่า 50 เมนู จำหน่ายภายในร้านระหว่างวันที่ วันที่ 18-31 มกราคม 2567 พิเศษเพียงรับประทานอาหารจากร้านที่ร่วมรายการครบ 800 บาท รับน้ำแร่ธรรมชาติจากโครงการหลวงฟรีขอเชิญร่วมช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์ส่งตรงจากยอดดอยและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2024 @Siam Paragon” ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 มกราคม 2567 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มกราคม 2567 สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : SIAMPARAGON