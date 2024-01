แอปพลิเคชันวันสยามเปิดแคมเปญรับปีใหม่

ONESIAM SuperApp (วันสยาม ซูเปอร์แอป) ร่วมกับร้านค้าแฟชั่นลักชัวรีชั้นนำ จัดแคมเปญรับปีใหม่ “LUXURY CHAT & SHOP NEW YEAR CELEBRATION” พบกับสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำที่เข้าร่วมรายการกับ ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2567ทั้งนี้ ร้านค้าแฟชั่นลักชัวรีชั้นนำบน ONESIAM SuperApp มีมากมาย เช่น 3.1 Phillip Lim, alexanderwang, Bottega Veneta, Burberry, Christian Louboutin, Club21, Club21 Men, Coach, Dolce & Gabbana, Kwanpen, Mulberry, Paul Smith, Tiffany & Co. และที่ร่วมรายการกับบริการ LUXURY Chat & Shop ทั้งบน ONESIAM SuperApp และแอปพลิเคชัน LINE เช่น Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Bvlgari, Cartier, Celine, Chopard, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Fendi, Hugo Boss, Jimmy Choo, Longchamp, MIU MIU, Mulberry, Prada, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Tiffany & Co. และ Van Cleef & Arpels• โปรโมชันพิเศษ รับเพิ่ม SIAM GIFT CARD เมื่อชอปตลอดแคมเปญครบตามเงื่อนไขที่กำหนด◦ ยอดคำสั่งซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท จำนวน 50 รางวัลตลอดรายการ◦ ยอดคำสั่งซื้อครบ 75,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 2,400 บาท จำนวน 50 รางวัลตลอดรายการ• รับเพิ่มของสมนาคุณพิเศษช่วงปีใหม่ เมื่อสะสมยอดซื้อผ่าน ONESIAM SUPERAPP และบริการ LUXURY Chat & Shop ครบ 500,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่มบัตรกำนัลห้องพักจาก Anantara Chiang Mai Resort 3 วัน 2 คืน รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 40,000 บาท จำนวน 4 รางวัลตลอดรายการ* รับเพิ่ม VIZ COIN เมื่อชอปตลอดแคมเปญครบตามเงื่อนไขที่กำหนดครั้งแรกครบ 25,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม 1,000 VIZ Coins จำนวน 100 รางวัลตลอดรายการเป็นโปรโมชันที่จัดขึ้นเพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการของ ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2567