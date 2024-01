RATCH ซื้อหุ้นลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เวียดนาม

ราช กรุ๊ป เข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 100% เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong ขนาดกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 14.7 เมกะวัตต์ที่เวียดนาม มูลค่า 860 ล้านบาทนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 Nexif Ratch Energy Investments Pte. Ltd. ("NREI") บริษัทร่วมทุนที่บริษัทฯ ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("RHIS") บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้บรรลุผลสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 100% เพื่อลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Minh Luong คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 860 ล้านบาทอนึ่ง โรงไฟฟ้าดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี (Run -of the River) ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ (คิดเป็นสัดส่วนของบริษัทฯ 14.7 มกะวัตต์) ตั้งอยู่ในจังหวัดหล่าวกาย (La0 Ca) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปี กับการไฟฟ้าเวียดนาม ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย