6 หนุ่ม Proxie และ QRRA จัดเต็ม!! ระเบิดความมันอย่างต่อเนื่อง กับที่สุดมหกรรมความบันเทิงในงาน Amazing Thailand Countdown 2024

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยพันธมิตรทุกภาคส่วน ผนึกกำลัง เนรมิตงานเคานต์ดาวน์สะกดโลก “Amazing Thailand Countdown 2024 at ICONSIAM” (อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ เคานต์ดาวน์ 2024 แอท ไอคอนสยาม) ที่สุดของงานเคานต์ดาวน์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านสำนักข่าวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ CNN, BBC, AP, Reuter และ ABC ตอกย้ำความเป็น Global Countdown Destination (โกลบอล เคานต์ดาวน์ เดสติเนชั่น) หนึ่งเดียวในไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยบรรยากาศคอนเสิร์ตวันที่สองของการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2024 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม นี้ เต็มไปด้วยความมันจาก 6 หนุ่มสุดหล่อ Proxie แถวหน้าแห่งวงการ T-POP เมืองไทย ที่มาส่งต่อความสนุกให้กับเหล่า USER (ยูสเซอร์) ทั้งหลายได้ตกหลุมรักกันแบบ more than fans ตลอดช่วงเวลาแห่งความสุข กับทุกเพลงที่พวกเค้าเตรียมมามอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆ นอกจากนี้ยังมีโชว์พิเศษจากสาวๆ เกิร์ลกรุ๊ป QRRA และระเบิดความมันกับ DJ HANKY อีกด้วยสำหรับค่ำคืนส่งท้ายปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พบกับที่สุดแห่งปรากฏการณ์บันเทิง! รวมสุดยอดศิลปินไทย อาทิ 4EVE, ATLAS, Three Man Down, ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล พร้อมศิลปิน K-Pop ระดับโลก “แบมแบม”-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินสัญชาติไทยที่ไปโด่งดังระดับโลก, YUGYEOM “ยูคยอม” และ Mark Tuan “มาร์ค ต้วน” ซึ่งถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของสมาชิก GOT7 มากถึง 3 คน บนเวทีงานเคานต์ดาวน์แห่งเดียวของประเทศไทย และยังพบกับที่สุดของความยิ่งใหญ่พลุรักษ์โลก! The Unrivaled Phenomenon of Siam จำนวน 50,000 ดอก ความยาว 1,400 เมตร บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดง “The Unrivaled Power of Thainess” รวมพลังแห่งหัวใจไทย สะกดสายตาคนทั้งโลก และความอลังการกับการแสดงโดรน 3D Drone Celebration Show