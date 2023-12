BEM ส่งมอบความสุขผ่านจินตนาการศิลปินออทิสติก ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนทุกมิติอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เล่าว่า ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกมิติ การให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนเป็นหนึ่งในสิ่งที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่“กลุ่มออทิสติก เป็นอีกหนึ่งในกลุ่มที่ BEM ให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างคนพิการเชิงสังคม ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง, การเปิดคลาสศิลปะบำบัด หรือ Art Activity สำหรับกลุ่มออทิสติกโดยเฉพาะ และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับ ART STORY by Autistic Thai โดยมูลนิธิออทิสติกไทย กิจการเพื่อสังคมของกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนออทิสติกและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวัน “รณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติก” บริเวณ METRO ART สถานีพหลโยธิน สนับสนุนพื้นที่ให้เด็กๆ ได้มาจัดแสดงผลงานศิลปะ พร้อมจำหน่ายของที่ระลึกก่อให้เกิดรายได้สู่ตนเองและครอบครัว เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนจากความร่วมมือในครั้งนั้น ทำให้เห็นถึงความสามารถด้านศิลปะของเยาวชนออทิสติกที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ ที่สำคัญคือมีคุณค่าเพราะถ่ายทอดจากมุมมองและความสามารถเฉพาะตัว จึงเกิดเป็นโปรเจ็กต์พิเศษ BEM 2024: Happy Journey for All ส่งเสริมให้ศิลปินของ ART STORY by Autistic Thai ได้ออกแบบลายเส้นลวดลายลิมิเต็ดและคาแรคเตอร์ ถ่ายทอดจินตนาการและมุมมองที่เกี่ยวกับธุรกิจของ BEM ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงวัย รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อสังคม แล้วนำไปผลิตเป็นชุดของที่ระลึกจาก BEM ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ กระเป๋าผ้า กระเป๋าใส่บัตรโดยสาร ตลอดจนบัตรโดยสารพิเศษขณะเดียวกัน กระบวนการเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตชุดของที่ระลึกชุดพิเศษนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ให้กลับมามีคุณค่า ส่งเสริมให้ผู้รับได้ร่วมกัน ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ (Reduce) ด้วยกระเป๋าผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ซึ่งผลิตจากเศษด้าย เศษเสื้อผ้า และขวดน้ำดื่มเก่าที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) จนกลายเป็นเส้นใยที่ย่อยสลายได้ง่าย รวมถึงปฏิทินที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลเช่นกันด้าน นายวรัท จันทยานนท์ หรือ “พี” ผู้จัดการ ART STORY by Autistic Thai เล่าถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมา ART STORY ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ BEM มาแล้วหลายครั้ง สำหรับโปรเจ็กต์นี้ถือเป็นการต่อยอดความสามารถทางศิลปะของศิลปินออทิสติกจำนวน 11 คน ที่ได้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์ให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของ BEM ซึ่งในปฏิทินแต่ละเดือนจะมีชื่อเจ้าของผลงานกำกับไว้ด้วยได้แก่ น้องทิว น้องกาน น้องออกัส น้องดาหวัน น้องนุ้ย น้องบิ๊ก น้องแอปเปิ้ล น้องแชมป์ น้องอเล็ก น้องอั่งเปา น้องฟ้าใส ถือเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทำสิ่งที่ชอบขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวด้วย”BEM ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบรอยยิ้มและกำลังใจ สานต่อความฝันของเยาวชนและบุคคลพิเศษอย่างเท่าเทียม เปิดพื้นที่และมอบโอกาสแสดงความสามารถผ่านงานศิลปะด้วยรูปแบบต่างๆ มีโอกาสต่อยอดผลงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปได้อย่างยั่งยืน