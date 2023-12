OR เร่งเดินหน้าสู่ Green Retail ปักหมุดสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ เวลานี้ เรื่องของ SDG (Sustainable Development Goals) หรือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจทั่วโลก ซึ่งแต่ละองค์กรต่างก็มีแนวทางการดำเนินงานที่จะบรรลุ SDG ในรูปแบบของตัวเอง ซึ่งสำหรับ OR ก็เช่นกันบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เป็นบริษัทลูกของเครือ ปตท. ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา OR ได้มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดโลกร้อน และการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งนำเอาหลักแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้ OR มีเป้าหมายองค์กรในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน OR เร่งผลักดันองค์กรสู่ Green Retail เต็มสตรีม และมีผลดำเนินงานที่น่าสนใจในหลายมิติ เราพาไปส่องกันว่า มีอะไรยังไงบ้าง...การใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่สิ้นเปลือง เป็นสิ่งที่องค์กรยุคปัจจุบันให้ความสำคัญ ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ ทั้งองค์กรต้องก้าวไปด้วยกันทุกองคาพยพ และนั่นคือสิ่งที่ OR ทำสำเร็จไปแล้วหลายระดับ ผ่านโครงการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและวางแผนการประหยัดพลังงาน ที่มุ่งเป้าไปที่การลดการสูญเสียพลังงานในระดับองค์กรภาพรวม โดยทำ 2 ส่วนไปพร้อมกันอันดับแรกคือการขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในองค์กรให้จัดทำโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของตนเองที่คิดว่าสามารถลดการใช้พลังงาน น้ำ หรืออื่น ๆ ได้ เพื่อช่วยกันลดการสูญเสียทรัพยากรให้มากที่สุด ซึ่งปรากฏว่า แต่ละหน่วยงานต่างกระตือรือร้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนที่ 2 คือการจัดหาทีมที่ปรึกษาด้านพลังงาน ลงสำรวจตรวจวัดพื้นที่ที่มีการพลังงานของ OR และศึกษาจนได้ผลเป็นมาตรการในการจัดการระบบ และประสิทธิภาพอุปกรณ์ กระทั่งได้ข้อสรุปที่ใช้มาตรการที่ไม่มีการลงทุนหรือมีการลงทุนต่ำก่อนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังมีการวางแผนจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกับพนักงานของ OR เพื่อเพิ่มภูมิความรู้สู่การปรับใช้ในภาคส่วนอื่นต่อไปอย่างไรก็ตาม นอกจากความมุ่งมั่นในการลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงดั้งเดิมแล้ว OR ยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งในการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ ผลักดันการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลอัพเดตเมื่อไตรมาสที่ 3 ของปี 2023 ที่ผ่านมา มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิตรวมในภาพองค์กรสูงถึง 8.563 MWpนอกจากนี้ยังได้มีการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบเอกสารสิทธิ์ในการยืนยันการใช้พลังงานหมุนเวียน (REC:Renewable Energy Certificate) เพิ่มเติมอีกด้วยเรื่องของภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก เป็นอีกสิ่งที่ทั้งโลกตื่นตัวมาหลายทศวรรษ ซึ่ง OR ก็ไม่นิ่งนอนใจในการมีส่วนร่วมดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผ่านโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการปลูกป่าที่ OR เข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานสำคัญหลายหน่วยงานเริ่มตั้งแต่โครงการปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก ที่ OR ร่วมกับกรมป่าไม้ โดย OR ได้ดำเนินการขอสนับสนุนพื้นที่เพื่อจัดทำการปลูกและบำรุงรักษาป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยาจากกรมป่าไม้ รวม 1,900 ไร่ พร้อมทั้งว่าจ้างบุคคลในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการปลูกและบำรุงรักษาป่าไม้ และได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ในการดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาป่าโดยปัจจุบัน OR ได้ดำเนินการไปแล้ว 1,500 ไร่ แบ่งออกเป็น 6 แปลง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขอขึ้นทะเบียนโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะสามารถนำมาใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว OR ยังได้เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บนพื้นที่โครงการรวม 8,100 ไร่ ซึ่งอยู่ภายใต้แปลงป่าชุมชนโครงการหลัก 76 แปลง ที่กระจายอยู่ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย อำนาจเจริญ และยโสธร โดยโครงการดังกล่าวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการดูแลและรักษาป่าชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างป่าที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน เป็นการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปได้พร้อม ๆ กันนอกเหนือจากการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการนำพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริมการปลูกและบำรุงรักษาป่าเพื่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกแล้วนั้น OR ยังได้ผลักดันการดำเนินโครงการอื่น ๆ ที่สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ในตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินธุรกิจของ OR อาทิ เช่น การส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 และ E85 มีสัดส่วนของ Ethanol ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากน้ำมันชนิดพื้นฐาน และการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนในกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ของ OR โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อขอการรับรองคาร์บอนเครดิตซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ OR อีกด้วยในขณะที่ปัญหาขยะกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะผู้บริโภคที่ตระหนักในเรื่องนี้ แต่บรรดาธุรกิจต่าง ๆ ก็ใส่ใจให้ความสำคัญเช่นกันOR ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำวัสดุจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานแล้ว มารีไซเคิลและแปรรูปเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการชุบชีวิตให้ขยะกลับมามีประโยชน์ใช้งานได้อีกครั้ง โดยในปี 2565 OR ได้ดำเนินการขยายสาขาร้านในรูปแบบ “Café Amazon Circular Living” และเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Upcycling ให้แก่ลูกค้า B2C (Business to Customer) รวมถึงลูกค้าแฟรนไชส์ B2B (Business to Business)ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือการนำแก้วและขวดพลาสติก PET บรรจุเครื่องดื่มที่ผ่านการใช้งานแล้ว มารีไซเคิลและแปรรูปเป็นเสื้อพนักงาน ผ้ากันเปื้อน และโซฟาขณะที่ผนังตกแต่งภายในร้าน ก็นำถุงฟอยล์บรรจุเมล็ดกาแฟที่ผ่านการใช้งานแล้ว มาผสมกับรีไซเคิลพลาสติกและขึ้นรูปเป็นแผ่นผนังตกแต่งภายในร้าน Café Amazonนอกจากนี้ ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ชงกาแฟ ชั้นวางของ โคมไฟ ภายในร้านคาเฟ่อเมซอน ก็เกิดจากการนำเยื่อหุ้มกาแฟที่เหลือจากกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟ มาผสมกับวัสดุอื่น ๆ เช่นพลาสติก และประกอบขึ้นรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เหล่านี้ เช่นเดียวกับต้นไม้เทียมที่ใช้ตกแต่งภายในร้าน ก็เป็นการนำพลาสติกรีไซเคิลมาขึ้นรูปและประดิษฐ์เป็นต้นไม้เทียมสวย ๆ เพลินตาและสำหรับคนที่เคยเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์บริการรถยนต์ Fit Auto ของ OR ถ้าสังเกตจะเห็นเฟอร์นิเจอร์สวย ๆ ที่แปรรูปมาจากพลาสติก Recycle ซึ่งสามารถทดแทนเฟอร์นิเจอร์ไม้ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2566 OR ได้มีการนำพลาสติก Recycle มาผลิตภัณฑ์เป็น Wood Plastic Composite จำนวนกว่า 5,600 กิโลกรัม สำหรับ FIT Auto 9 สาขา นับเป็นการนำของเสียที่เกิดขึ้นไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นตามหลักการ Circular Economy ได้อย่างดีเยี่ยมยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ยังมีการนำน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้าน Texas Chicken ในแต่ละสาขา ไปผ่านกระบวนการ Recycle ผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งในปี 2565 มีการรับน้ำมันพืชใช้แล้วจาก Texas Chicken ทุกสาขา (107 สาขา) รวมเป็นปริมาณ 170,892 ลิตร มาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้ถึง 75,160 ลิตรสุดท้ายแล้ว ต้องบอกว่า ทั้งหมดที่กล่าวมา สะท้อนถึงเจตนารมณ์มุ่งมั่นและจริงจังตามแนวทาง OR SDG ที่ปักหมุดดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน การเพิ่มที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปจนถึงการลดปริมาณขยะที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วยการนำมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่เก๋ไก๋สวยงาม มีประโยชน์ ซึ่งดีต่อทั้งองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยในขณะเดียวกัน