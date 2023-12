ชี้ 4ปัญหาฉุดตลาดปี67วูบ 3% “ไฮเออร์” ปรับเกมสู้ เครื่องใช้ไฟฟ้า 5.7 หมื่นล.

การตลาด - จับตาปี 67 ตลาดรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มูลค่า 57,000 ล้านบาท อาจติดลบ 3% หวังเงินดิจิทัลช่วยกระตุ้น เหตุกำลังซื้อรอการฟื้นตัว ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเน้นของถูกไว้ก่อน โอกาสแบรนด์น้องใหม่ขายถูกเตรียมแจ้งเกิดได้เลย งานนี้ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ “แอร์” ตัวท็อปของวงการเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ยังไงก็ยังขายดีหรือน่าจะสร้างยอดขายรวมทะลุ 30,000 ล้านบาทแน่นอน เพราะปีหน้าเมืองไทยจะร้อนตับแตก จากปรากฏการณ์เอลนีโญเตรียมลุยศึกเครื่องใช้ไฟฟ้ารับปี2567กันแล้วสำหรับหลายๆ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีทั้งเปิดตัวไลน์อัพสินค้าตัวหลักอย่าง ทีวี แอร์ ตู้เย็นมือถือ และขนกันมาแบบยกทีมมาพร้อมกับการกางแผนเผยไต๋เดินเกมส์กลยุทธ์ทางการตลาดรับปีหน้าแม้ในตัวแบรนด์เองจะมุ่งมั่นตั้งรับการแข่งขันกันอย่างคึกคักแต่ในแง่กำลังซื้อเองกลับยังดูนิ่งๆเหงาๆ กันอยู่เลย ส่งผลให้ในปี2567ภาพรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมูลค่า57,000ล้านบาทอาจจะติดลบได้ถึง3%“ปี2566นี้ภาพรวมของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่มูลค่า57,000ล้านบาทเติบโตขึ้น8-10%เมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนในปี2567คาดว่าจะติดลบ3%หรือลดลงมาที่55,000ล้านบาทเนื่องจากกำลังซื้อรอการฟื้นตัวรวมถึงรอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ยังไม่สรุปออกมาชัดเจนโดยเฉพาะนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาท“นายธเนศร์บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอลแอพพลายแอนซ์(ประเทศไทย)จำกัดได้กล่าวไว้นายธเนศร์ได้ขยายความเพิ่มเติมว่าสำหรับสาเหตุตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจะติดลบ3%แต่ในแง่จำนวนจะเติบโตขึ้น1%นั้นมีอยู่ข้อคือ1.กำลังซื้อรอการฟื้นตัวซึ่งเห็นกันอยู่แล้วตั้งแต่ปีนี้และจะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเพราะหลังพ้นโควิดมาเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่อีกทั้งต้นทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่น ค่าขนส่ง ราคาน้ำมันเป็นต้น ส่งผลต่อรายได้ทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นผู้บริโภคจึงมีอำนาจในการจับจ่ายน้อย2.นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ควรจะออกมาสนับสนุนยังไม่เรียบร้อย ยังไม่มีกำหนดเวลาออกมาให้ชัดเจนว่าจะใช้เมื่อไร โดยเฉพาะนโยบายการแจกเงินดิจิทัล 10,000 ล้านบาท เพราะนอกจากตัวผู้บริโภคจะรอแล้ว แบรนด์สินค้า ผู้ประกอบการต่างๆ และตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะไฮเออร์เองก็รอนโยบายดังกล่าวอยู่เช่นกัน เพื่อนำมากำหนดทิศทางการทำตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ จึงอยากให้ภาครัฐเร่งกำหนดนโยบายดังกล่าวออกมาให้ชัดเจน เพื่อทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจได้เดินหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น3.ตลาดรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2567 สินค้าระดับแมสจะขายดีกว่าพรีเมี่ยม เป็นโอกาสสำหรับแบรนด์ใหม่ๆ ที่จะเข้ามา เช่น แบรนด์จีน และโลคอลแบรนด์ ที่เน้นขายถูก และเน้นจำหน่ายเฉพาะในช่องทางออนไลน์ ผ่านมาร์เก็ตเพลสต่างๆ ซึ่งปีนี้ก็ได้เห็นเกิดขึ้นมากมายทางลาซาด้า ช้อปปี้ เป็นต้น โดยมีขายตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็กในครัวเรือนไปจนถึง แอร์ ในราคาไม่ถึงหมื่น เป็นต้นทั้งนี้ในปีหน้าสินค้าที่ขายดีขายได้ต่อเนื่อง หลักๆ จะเป็นสินค้าราคาย่อมเยา สมเหตุสมผล และมีความจำเป็น ซึ่งเครื่องซักผ้า ก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยในแง่จำนวนยังทำได้ดีแต่ในแง่มูลค่ายอดขายไม่ได้สูงนัก เพราะผู้บริโภคจะเลือกซื้อในราคาถูกมากกว่าเน้นเรื่องฟังก์ชั่น เพราะปัจจุบันร้านสะดวกซักมีเกิดขึ้นมากมาย เข้ามาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคไม่คิดซื้อเครื่องซักผ้าราคาแพง หากต้องการซักผ้าชิ้นใหญ่ ชิ้นพิเศษ ก็เลือกไปใช้บริการที่ร้านสะดวกซักแทน4.พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน นอกจากเรื่องกำลังซื้อที่ลดลงแล้ว พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็มีผลต่อการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ ที่อาศัยในคอนโดมิเนียม มองว่าตู้เย็นไม่สำคัญเท่าไหร่ ไม่ต้องแพงหรือต้องใหญ่มากเพราะพื้นที่ที่มีจำกัด และมองว่าร้านสะดวกซื้อเข้ามาเติมเต็มได้ แต่ในต่างจังหวัดก็ยังจำเป็นอยู่ขณะที่แอร์ ยังเป็นสินค้าสำคัญที่มองว่าในปี 2567 จะขายดีเช่นเดิม หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% แต่กับพฤติกรรมการซื้อจะแตกต่างไปจากเดิม ไม่ใช่การซื้อแอร์เครื่องแรกของบ้านอีกแล้ว แต่เป็นการซื้อเครื่องที่สอง ที่สาม ในห้องต่างๆ ภายในบ้านตามมา เหตุผลสำคัญคือต้องการซื้อเผื่อไว้ สลับใช้ไปมา หากแอร์หลักที่ใช้งานเสีย และซ่อมไม่ทัน จึงควรมีเครื่องสำรองทดแทน เพราะเมืองไทยมีแต่ร้อนขึ้นทุกปี บวกกับปีหน้าจะมีเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเพิ่มเข้ามาด้วย แอร์จึงมีความจำเป็นมากขึ้นส่วนขนาดบีทียูจะขายดีตั้งแต่ขนาด 9,000 บีทียู เป็นต้นไป และต้องประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ ดังนั้นการแข่งขันของตลาดแอร์ 30,000 ล้านบาทจะรุนแรงมาก โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา กับรุ่นบีทียูที่ต่ำกว่า 10,000 บีทียู**ไฮเออร์ปักธงรายได้ปี 67 หวังโต 21%แม้ว่าภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีทิศทางติดลบ แต่สำหรับไฮเออร์เชื่อมั่นว่า ในปี 2567 ยอดขายจะกลับมาเติบโต 21% หรือคิดเป็นมูลค่าร่วม 11,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะปิดที่ 9,100 ล้านบาท ติดลบ 4%โดยนายธเนศร์ บินอาซัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จบปี 2566 นี้ คาดว่าจะปิดรายได้รวมที่ประมาณ 9,100 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้า -4% มาจากแบรนด์ไฮเออร์ 80% คาซาร์เต้ 10% และแคนดี้ 10% เนื่องจากปีนี้เน้นขายสินค้ากลุ่มกลางถึงบน ในแง่ยูนิตจึงขายได้จำนวนน้อยแต่ยอดขายเติบโตถึง 20% จากปีก่อนโต 5% และธุรกิจ ”อยู่ดี“ ที่ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งโดยรวมปีนี้อยู่ในช่วงปรับตัว ส่งผลให้ปีหน้าพร้อมกลับมาทำตลาดเต็มกำลัง หรือตั้งเป้ายอดขายไว้กว่า 11,000 ล้านบาท โต 21%“ในปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าทำตลาดสินค้าระดับกลางถึงบนมากขึ้น จากปีนี้ทำรายได้อยู่ที่ 4,200 ล้านบาท ปีหน้าจะเพิ่มเป็น 6,000 ล้านบาท บวกกับมีการปรับลดการขายสินค้าที่ขายไม่ดีออกบางตัวไป นำเทคโนโลยีเข้าใช้มากขึ้น เพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายโดยเฉพาะโมเดิร์นเทรดที่ยังไม่ได้เข้าไปอีกมาก ภายใต้งบการตลาดรวมกว่า 1,000 ล้านบาท มั่นใจว่าจะมีรายได้กลับมาโตร่วม 21% หรือทำได้กว่า 11,000 ล้านบาท สู่เป้าหมายในปี 2569 ที่จะต้องมีรายได้รวมโตขึ้นเป็น 2 เท่า หรือทำได้ไม่ต่ำกว่า 22,000 ล้านบาท และมาจากสินค้ากลางถึงบน กว่า 70-80% หรือขึ้นเป็นผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 30% จากปีนี้ที่มีอยู่ 16%”สำหรับการเติบโต 21% หรือกว่า 11,000 ล้านบาทนั้น จะมาจาก 1.แอร์ คาดว่ายอดขายจะเติบโตขึ้น 10% จากปีนี้สร้างยอดขาย 4,000 ล้านบาท โต 12% มียอดขายอันดับหนึ่งในเชิงปริมาณ โดยจะเพิ่มรุ่น UV Cool ซีรีส์เข้ามา ประกอบด้วย UV Cool Premium, UV Cool Standard2.ตู้เย็น คาดโตขึ้น 37% จากยอดขายปีนี้ 1,500 ล้านบาท มีแชร์ในตลาด 12.9% หรือเป็นอันดับ 1 ของตลาด จากปีก่อนอยู่ท็อป 3 โดยจะเพิ่มรุ่น Multodoor, Side by side, รุ่น 2 ประตู และรุ่น 1 ประตู รวมมากกว่า 10 ซีรีส์3.เครื่องซักผ้า คาดโตขึ้น 25% จากยอดขายปีนี้ 1,000 ล้านบาท โดยจะเปิดตัวซีรีส์ Color AI ที่มีความพิเศษตรงที่แผงควบคุมหน้าจอสีสวยงามและมีไอคอนแสดงภาพที่ใช้งานสะดวก4.ตู้แช่ คาดโตขึ้น 10% จากยอดขายปีนี้ 900 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 38% เป็นอันดับ 1 ของตลาด โดยจะมีรุ่นใหม่ ซีรีส์ Deep Freezer และซีรีส์อื่น ๆ อีก 5 ซีรีส์5.ทีวี คาดโตขึ้น 38% จากยอดขายปีนี้ 800 ล้านบาท โดยจะเปิดตัวเทคโนโลยี Self-Emissive ช่วยให้ได้รับชมภาพที่เสมือนจริง6.แอร์ เชิงพาณิชย์ คาดโต 20% โดยได้เพิ่มขนาดสินค้าที่หลากหลายในซีรีส์ Ceiling Type, One Way Cassette, Duct Type และ Chiller7.เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเล็ก คาดโต 14% จากยอดขายรวมปีนี้ 250 ล้านบาท โดยจะเพิ่มไลน์สินค้ามากมาย เช่น กาต้มน้ำร้อนพร้อมระบบสัมผัสแบบดิจิทัล, เครื่องปั่นอเนกประสงค์ร้อน-เย็น, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า, หม้อทอดไร้น้ำมัน, เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าอัจฉริยะ ไร้ปุ่มสัมผัส, ไดร์เป่าผม, เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก, เตารีดไอน้ำ, เตาอบไมโครเวฟ8.เครื่องทำน้ำอุ่น คาดโต 12% ยอดขายปีนี้ 313 ล้านบาท โดยจะมีสินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด 3 ซีรีส์ 27 รุ่น9. เครื่องครัว ปีนี้จะเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่เครื่องดูดควัน เตาแก๊ส และเตาอบไฟฟ้าเพิ่มเข้ามา จากปีนี้ที่มียอดขายเติบโต 62% จากปีที่แล้วสำหรับแผนการทำตลาดในปี 2567 ในฝั่งของแบรนด์ไฮเออร์นั้นจะยังคงนำทัพด้วย 2 แบรนด์แอมบาสเดอร์คือ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และปอป้อ - ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย เพื่อเป็นตัวแทนในการตอกย้ำเรื่องใส่ใจสุขภาพ จากเทคโนโลยีต่างๆ ของสินค้าไฮเออร์ ที่จะมาใน concept ใหม่แต่ยังคงมุ่งส่งเสริมสุขภาพของคนไทย และยังคงกิจกรรม Sport Marketing ที่มาในภาพที่ใหญ่ขึ้น โดยจะเป็นการจัดงานในระดับ Southeast Asia รวมทั้งมีการทำภาพยนตร์โฆษณาต่างๆ สื่อ Out of home และกิจกรรมโรดโชว์ มากกว่า 500 ครั้ง ทั่วประเทศ และฝั่งของแบรนด์คาซาร์เต้นั้น ยังคงตีตลาด Luxury อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ KOL และ KOC ในหลากหลายอาชีพระดับลัคชัวรี มาเล่าประสบการณ์การใช้สินค้าคาซาร์เต้มากยิ่งขึ้น และจะมีการจัดกิจกรรม Exclusive event และเชิญลูกค้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกิจกรรมกับ KOLs รุ่นใหม่ เพื่อให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง เจน Y และเจน Z“ในปี 2567 ไฮเออร์ ประเทศไทย จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่แบรนด์ไฮเออร์ 9 หมวดหมู่ โดยเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มสินค้า UV Cool ซีรีส์ซึ่งประกอบด้วย UV Cool Premium, UV Cool Deluxe, UV Cool Smart และ UV Cool Standard สินค้าตู้เย็นประกอบด้วยรุ่น Multidoor , Side by side , รุ่น 2 ประตู และ รุ่น 1 ประตูรวมมากกว่า 10 ซีรีส์ เครื่องซักผ้าเปิดตัวซีรีส์ Color AI ที่มีความพิเศษตรงที่แผงควบคุมหน้าจอสีสวยงามและมีไอคอนแสดงภาพที่ใช้งานสะดวก ทีวีเปิดตัวเทคโนโลยี Self-Emissive ช่วยให้ได้รับชมภาพที่เสมือนจริง ตู้แช่รุ่นใหม่ ซีรีส์ Deep Freezer และซีรีส์อื่น ๆ อีก 5 ซีรีส์ เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ได้เพิ่มขนาดสินค้าที่หลากหลายในซีรีส์ Ceiling Type, One Way Cassette, Duct Type และ Chiller เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก มีการเพิ่มไลน์สินค้ามากมาย เช่น กาต้มน้ำร้อนพร้อมระบบสัมผัสแบบดิจิทัล เครื่องปั่นอเนกประสงค์ร้อน-เย็น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อทอดไร้น้ำมัน เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าอัจฉริยะ ไร้ปุ่มสัมผัส ไดร์เป่า เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก เตารีดไอน้ำ เตาอบไมโครเวฟ เครื่องครัวได้มีการเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่ เครื่องดูดควัน เตาแก๊ส และ เตาอบไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นมีสินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด 3 ซีรีส์ 27 รุ่น ทั้งนี้ผู้บริโภคทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของไฮเออร์ถูกออกแบบมาตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับไฮเอนด์เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการและยังคงห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภคเช่นเดิม” นายธนาพงศ์ ศิริรัตน์อัสดร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญคือการบริการหลังการขาย ด้วยมาตรฐาน 210 Quick Service ที่จะมอบบริการได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยจะติดต่อกลับหาลูกค้าภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากพนักงานรับเรื่องผ่านทาง Haier Care 1789 จากนั้นสรุปแนวทางแก้ไขให้ลูกค้าภายใน 1 วัน และแต่ละวันงานค้างต้องเป็น 0 จากศูนย์ซ่อมบริการรวมกว่า 187 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 10% และมีระบบ GCC เพื่อให้ทำการตรวจสอบสถานะการซ่อมได้อย่าง real time เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว.