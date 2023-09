ASIAMONEY ยก CPF โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชียในธุรกิจเกษตร คว้ารางวัล MOST OUTSTANDING COMPANY 2023

กล่าวว่า รางวัล The Most Outstanding Company in Thailand - Agriculture Sector ที่ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งของซีพีเอฟ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง “ความมั่นคงทางอาหาร” ให้ผู้บริโภคทั่วโลก ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารคุณภาพสูง มีคุณค่าทางโภชนาการ ควบคู่กับการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)“ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทางการเงินและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการดูแลคู่ค้าทางธุรกิจ พร้อมกับร่วมปกป้องและพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นางกอบบุญกล่าวรางวัล “บริษัทที่โดดเด่นที่สุดแห่งเอเชีย” ประจำปี 2023 (Asia’s Outstanding Companies Poll 2023) เป็นผลจากนิตยสาร Asiamoney จัดการสำรวจความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงิน ผู้จัดการลงทุน นักวิเคราะห์ด้านการลงทุน รวมนักการธนาคาร และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ร่วมลงคะแนนคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนจาก 14 ประเทศที่มีความโดดเด่นที่สุดในเอเชีย สำหรับรางวัลในปีนี้มีผู้ร่วมลงคะแนนรวม 7,653 ราย โดยพิจารณาผลการดำเนินงานโดยรวม การรายงานการจัดการทางการเงิน ความเป็นเลิศของทีมผู้บริหาร และความเชื่อมั่นในทีมลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงความโดดเด่นในการริเริ่มและดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการตามแนวทาง ESG (Environment, Social, and Governance)