DITP จับมือ GIT จัดงาน “บางกอกเจมส์” ครั้งที่ 68 พร้อมฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 40 ปี

และผนึกกำลังกับคณะอำนวยการจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกือบ 20 หน่วยงาน ข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียหรือในวันที่ฉลองครบรอบ 40 ปีอธิบดีภูสิต แม่ทัพ DITP เปิดเผยว่า “บางกอกเจมส์เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ระดับสากลที่สำคัญ 1 ใน 5 ของโลก เป็นงานแสดงสินค้าจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเก่าแก่ที่สุด ในเอเชีย บางกอกเจมส์ ถือเป็นเวทีการค้าสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบไทยได้พบและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ จากทั่วโลก สร้างเครือข่ายพันธมิตร ขยายโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนเป็นเวทีเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถือเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีผู้ประกอบการ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและมีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน ถึงเกือบ 800,000 คน และมีผู้ประกอบการทั่วประเทศอยู่ราว 12,000 ราย ส่วนใหญ่เป็น SMEs ถึงกว่าร้อยละ 90 โดยงานนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออกจิวเวลรี และตอกย้ำประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกอีกด้วย”ด้านนายสุเมธ ผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของผู้ค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลก โดยเฉพาะการซื้อขายพลอยสี ซึ่งประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตพลอยสีที่สำคัญระดับโลก โดยเฉพาะทับทิม ไพลิน และ พลอยเนื้อแข็งต่างๆ เนื่องจากเรามีช่างฝีมือที่มีความสามารถในการเจียระไนและปรับปรุงคุณภาพพลอย ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยแหล่งผลิตที่สำคัญคือจังหวัดจันทบุรี”กำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ในวันที่ภายใต้แนวคิดที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผ่านงานบางกอกเจมส์ ซึ่งเปล่งประกายมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี ปีนี้ย้ายมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มี Exhibitor ชั้นนำทั้งจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นถึง 1,100 ราย กว่า 2,400 คูหา จัดแสดงเต็มพื้นที่ฮอลล์ 1-8 ของชั้น G และ LG คาดการณ์ผู้เข้าชมงานทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 30,000 ราย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้ ภายในงานยังมีไฮไลต์ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น งาน Networking Reception นิทรรศการ “The Magnificent 40-Year Journey of Brilliance” ที่นำเสนอความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยตลอดระยะเวลา 40 ปี นิทรรศการ The Jewellers โซน New Faces จัดแสดงสินค้า จากผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงกิจกรรมสัมมนาต่างๆ อีกด้วยปี 2565 การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำไม่ขึ้นรูป) เป็นสินค้าส่งออกลำดับที่ 9 ของการส่งออกโดยรวมของไทย มีมูลค่า 8,036 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (มกราคม-มิถุนายน) มีมูลค่าส่งออก 4,348 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตร้อยละ 11.94 โดยคาดการณ์เป้าส่งออกปี 2566 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย หลายประเทศฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว การเปิดประเทศ หรือมาตรการเปิดประเทศที่ผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น