“แคธฯ-มารีเมกโกะ” ลุย F&B “ธนจิรา”เปิดไทยที่แรกในโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 – “ธนจิรา” ต่อยอดแบรนด์ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์สู่ เอฟแอนด์บี นำร่อง ปั้น แคธแอนด์คิดส์ตัน กับมารีเมกโกะ เปิดร้านทีรูมและคาเฟ่ แห่งแรกในโลกของสองแบรนด์ที่ไทย เล็งซื้อสิทธิ์พรีเมียมไฟน์ไดน์นิ่งแบรนด์จากตะวันตกเข้าสู่ตลาดอาหารเต็มตัวนายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของแบรนด์แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ที่ทำตลาดอยู่ รวมทั้งการมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหรือ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ ( Food and Beverage /FB ) ด้วย ด้วยคอนเซ็ปท์การเชื่อมโยงแบรนด์จากไลฟ์สไตล์ไปสู่อาหารและเครื่องดื่มที่ต้องสอดคล้องกันและสร้างคุณค่าให้่กับแบรนด์ด้วยโดยในส่วนของเอฟแอนด์บีนั้น เพิ่งเริ่มศึกษาและมองโอกาสอยู่ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องใช้กลยุทธ์ทั้งเข้าซื้อกิจการหรือร่วมทุนและการซื้อไลเซ่นส์จากต่างประเทศเข้ามาเปิดในไทย เบื้องต้นนี้มองไปที่อาหารแนวตะวันตกพรีเมียมไฟน์ไดน์นิ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา คาดว่าไตรมาสสี่ปี2566นี้จะมีความชัดเจนอย่างไรก็ตามก่อนที่จะเข้าสู่เอฟแอนด์บีใหม่แบบเต็มตัวนั้น บริษัทฯได้เริ่มทดลองดำเนินการบ้างแล้ว โดยกลยุทธ์การต่อยอดจากไลฟ์สไตล์แบรนด์เดิมที่รับลิขสิทธิ์ทำอยู่ในเมืองไทยกับ 2 แบรนด์ คือCath Kidston เปิดเป็น Cath Kidston Tearoom สาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อต้นปีนี้ และล่าสุดได้ต่อยอดจากแบรนด์มารีเมกโกะ (Marimekko) จากฟินแลนด์ที่เราทำมาแล้ว 8 ปีในไทย เปิดเป็นร้านMarimekko Kafé (มารีเมกโกะ คาเฟ่) ซึ่งทั้งถือได้ว่าเป็นร้านเครื่องดื่มและอาหารร้านแรกของทั้งสองแบรนด์ในตลาดโลกที่ไทย และได้รับอนุมัติจากทางบริษัทแม่ทั้งสองแบรนด์แล้ว ก่อนหน้านี้ได้เปิด มารีเมกโกะ คาเฟ่ แบบป๊อปอัพที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ล่าสุุดได้เปิดร้านมารีเมกโกะ คาเฟ่เต็มรูปแบบที่ดิเอ็มโพเรียม พื่้นที่รวมกับสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์รวม 200 ตารางเมตรอย่างไรก็ตาม ยังไม่่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่า จะเปิดกี่สาขาภายในกี่ปีหรือที่ใดบ้าง เพราะเป็นการเริ่มต้น อีกทั้งการเปิดจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะไม่ใช่วาจะเปิดได้ทุกทำเล แต่อย่างน้อยจะต้องเปิดควบคู่ไปกับร้านมารีเมกโกะเดิมที่ตั้งอยู่ จะยังไม่มีแนวคิดที่จะเปิดแบบเดี่ยวๆแน่นอนสำหรับแบรนด์มารีเมกโกะเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2558 โดยเริ่มต้นจากสินค้าที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งลายพิมพ์ การใช้งาน รวมไปถึงราคาที่จับต้องได้ จนกลายเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายอย่าง กระเป๋า Tote bag และขยายไปสู่สินค้า Ready to wear และ Home Collection ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีรวม 13 สาขาและออนไลน์ด้วย โดย มารีเมกโกะ ประเทศไทย มีสัดส่วนยอดขายจากกลุ่มสินค้า Ready-to-wear มากที่สุด คิดเป็น 49% ซึ่งแตกต่างจากมารีเมกโกะ ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ที่ยอดขายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากลุ่ม Home Collection สำหรับกลุ่มลูกค้า Ready-to- wear เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีกำลังซื้อสูง รองลงมาคือสินค้ากลุ่ม Bags & Accessories คิดเป็น 30% และถัดมาคือกลุ่ม Home Collection 20% จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และได้ใช้สินค้าแล้วเกิดความพึงพอใจ จึงกลับมาเป็นลูกค้าซื้อซ้ำ และเป็นแฟนคลับของแบรนด์ในที่สุดสำหรับแผนลงทุนรวมปีนี้ ช่วงครึ่งปีแรกขยายสาขาแบรนด์ต่างๆไปแล้ว เช่น ร้านแพนดอร่าที่สีลมคอมเพล็กซ์, เอ็มโพเรียม, เมญ่าเชียงใหม่ ร้านมารีเมกโกะที่ดิเอ็มโพเรียม ร้านแคธ แอนด์ คิดส์ตัน ทีรูมที่เซ็นทรัลเวิลด์ และร้านหาญที่เมญ่าเชียงใหม่ จากนี้เตรียมเปิดร้านมารีเมกโกะแต่ไม่มีเอฟแอนด์บีที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ พื้นที่ 60 ตารางเมตรซึ่งเป็ฯโมเดลใหม่เล็กลงมานอกจากนั้นยังมีแผนขยายต่างประเทศเพิ่มด้วย จากเดิมที่มีแบรนด์แคธแอนด์คิดส์ตันทำตลาดในเวียดนาม และแบรนด์หาญทำตลาดในญี่ปุ่น ซึ่งล่าสุดได้รับสิทธิ์ในตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มอีก 1 ประเทศจากแบรนด์ มารีเมกโกะ จากเดิมเฉพาะในไทย สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมีเพียง 4% เท่านั้นสำหรับรายได้ของบริษัทเมื่อปีที่แล้ว( 2565) มีรวมประมาณ 1,200 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็น 1. แพนดอร่า 50% 2. มารีเมกโกะ 22% 3. แคท แอนด์คิดส์ตันจากอังกฤษ เป็นแบรนด์ที่รับลิขสิทธิ์ต่างประเทศ และ 4.หาญ โดย หาญเป็นแบรนด์ของบริษัทเอง มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 2 แบรนด์ ได้แก่ HARNN ผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์ สกินแคร์ สปา และอโรมาเทอราพี และ Vuudh ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสปา มี 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ HARNN Heritage Spa, The Spa by HARNN, By HARNN, และ Scape by HARNNโดยจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ (1) หน้าร้านสาขาคอนเซปต์ สโตร์ (Concept Store) และช้อปอินช้อป (Shop in Shop) โดย ณ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนสาขารวม 129 สาขา แบ่งเป็น ในประเทศ 114 สาขา และต่างประเทศอีก 15 สาขา (2) ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ และ (3) ช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ เช่น การขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ การจำหน่ายให้แก่ลูกค้าองค์กร (B2B) และงานอีเวนต์ต่างๆส่วนเป้าหมายรายได้และการเติบโตปีนี้ไม่สามารถบอกได้เนื่องจากอยู่ในช่วงของการดำเนินการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย