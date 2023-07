"ปลัดคมนาคม"ร่วมเวทีสหประชาชาติ นำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย

"ปลัดคมนาคม" บรรยายเวทีสหประชาชาติ นำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยไปสู่ความยั่งยืน ในงานกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Developmentนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) ให้บรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Pathway to Accelerate Transport Sector De-carbonization and Collaboration” ในช่วงเสียงจากประเทศสมาชิก “Voice of the Member States” ในงานกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) จัดโดย UNESCAP เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาปลัดกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำกับดูแล และการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมการกำหนดยุทธศาสตร์และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ ได้นำเสนอกรอบนโยบาย แผนงาน และแนวทางการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมและขนส่ง ให้เป็นไปตามข้อตกลงของสหประชาชาติ รวมถึงแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ของประเทศไทยในอนาคตด้วย