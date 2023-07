“จุรินทร์”ตอบรับคำเชิญยกทัพ 80 เอกชนไทย ร่วมงาน CAEXPO 2023

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนางช่าย ลี่ซิน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ห้องรับรองชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า นางช่าย ลี่ซิน ได้มาเชิญตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมงาน The 20th China–ASEAN Expo (CAEXPO 2023) ที่จะจัดวันที่ 16-19 ก.ย.2566 ซึ่งได้ตอบรับคำเชิญในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้ โดยจะนำภาคเอกชนเข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าไทยเกือบ 80 บริษัท และนำจังหวัดจันทบุรี ที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพสำคัญจังหวัดหนึ่งของประเทศ ร่วมแสดงนิทรรศการ Pavilion of Cities of Charm ด้วยสำหรับมณฑลกว่างซี ที่อยู่ทางตอนใต้ของจีน มีพื้นที่อ่าวเป่ยปู้ และมีท่าเรือชินโจว ได้โปรโมตการจัดทำระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (New International Land-Sea Trade Corridor) โดยมีการขุดคลองจากท่าเรือชินโจวไปทางเหนือถึงนครหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกว่างซี เชื่อมต่อกับเส้นทางทางบกทางเหนือและทางตะวันออกของจีน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การส่งสินค้าของไทยเข้าจีนผ่านมณฑลกว่างซีสะดวกขึ้น โดยเฉพาะทางเรือเข้าท่าเรือชินโจว ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปท่าเรือชินโจว เข้าคลองหนานหนิง กระจายสินค้าทางรถไฟและทางบกไปตะวันตก ทางเหนือและภาคกลางของจีนรวมทั้งภาคตะวันออกได้เลยทั้งนี้ ในระหว่างการหารือ มีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่ง คือ ท่านรองผู้ว่าฯ ได้แจ้งให้ทราบว่ามีการเตรียมการปรับระบบบริหารจัดการที่ด่านสำคัญ 3 ด่าน ในมณฑลกว่างซี และพื้นที่ ๆ ติดกับตอนเหนือของเวียดนาม คือ ด่านโหย่วอี้กวน ตงซิงและด่านรถไฟผิงเสียง โดยจะใช้ Smart Customs ระบบบริหารจัดการผ่านด่านศุลกากรอัจฉริยะ อาจเริ่มได้ช่วงต้นปีหน้า จะมีส่วนสำคัญช่วยให้การส่งสินค้าของไทยไปเวียดนามไปมณฑลกว่างซีสะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลไม้สด จะย่นระยะเวลา 2 เท่า สามารถทำให้ทั้ง 3 ด่าน เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง เป็นข่าวดีสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยไปตอนใต้ของจีนต่อไปในอนาคตมูลค่าการค้าไทย-จีนในภาพรวมปี 2565 มีมูลค่า 3.69 ล้านล้านบาท โดยไทยส่งออกไปจีน 1.2 ล้านล้านบาท และระหว่างไทยกับมณฑลกว่างซีมูลค่าการค้า 150,000 ล้านบาท ไทยส่งออกไปกว่างซี 75,000 ล้านบาท สินค้าที่ไทยส่งออกไปกว่างซี ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลไม้สดและอาหาร เป็นต้น โดยมณฑลกว่างซี นำเข้าผลไม้จากประเทศไทยเป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลยูนนาน และมณฑลกว่างซีมีนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยมากที่สุด ปีละประมาณ 2,000 คน