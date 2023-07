บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ส่งโปรเด็ด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ฟู้ดเดสทิเนชั่นแถวหน้าของคนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองการกลับมาอีกครั้งของมหกรรมอาหารใจกลางกรุงเทพฯ “THE WORLD IN ONE BITE 2023: IT’S TIME FOR HOT DINING DEALS” และเป็นครั้งแรกของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ในการผนึกกำลัง ร่วมกับ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัลชิดลม จัดโปรโมชั่นอาหารสุดพิเศษ มากกว่า 100 ร้านค้า เพื่อต้อนรับฟู้ดเลิฟเวอร์ให้ได้อร่อยคุ้ม อิ่มครบทุกรสชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 31 ส.ค. 66 ดังนี้รับฟรี Voucher มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท จากร้านค้าในหมวดไลฟ์สไตล์ และร้านอาหาร ในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี อาทิ รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าขนาดปกติ จาก Clarins Skin Suites, รับบริการฟรี Holistique IV therapy (สูตร signature shot) มูลค่า 2,500 บาท จาก Holistique Wellness, รับฟรี ORALPEACE Clean & Moisture Spray มูลค่า 330 บาท จาก Dragcura, รับฟรี เต้าหู้ทอดพริกเกลือ ขนาด S มูลค่า 370 บาท จาก Hong Bao, Honeyful Café รับฟรี honeyful bubbly มูลค่า 145 บาท หรือCentral Embassy Dining Voucher มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบทุก 1,000 บาท และมีสิทธิ์หยอดเหรียญกดกาชาปอง 1 สิทธิ์ (จำกัดการจับกาชาปอง 3 สิทธิ์/ท่าน และจำกัด 2,126 รางวัลตลอดรายการ)สะสม Line Stamp ผ่าน LINE @CENTRALEMBASSY เพื่อแลกรับของพรีเมียม รับ 1 Stamp เมื่อรับประทานอาหารครบทุก 500 บาท สะสมครบ 8 Stamp รับฟรี Place Mat with Cutlery set มูลค่า 550 บาท หรือครบ 16 Stamp รับฟรี Tumbler 750 ml. มูลค่า 890 บาท (จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)สำหรับสมาชิก The Embassy Club และ Central Diamond Society เมื่อช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป/วัน รับบัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหาร Fine Dining สุดพรีเมียม จำนวน 18 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 254,254 บาท ได้แก่ Thai Charcoal Grill Fine dining สำหรับ 2 ท่าน จาก Taahra มูลค่า 18,750 บาท (4 รางวัล), Korean Fine dining สำหรับ 2 ท่าน จาก Juksunchae มูลค่า 18,750 บาท (4 รางวัล), Modern European Fine dining สำหรับ 2 ท่าน จาก IGNIV มูลค่า 11,500 บาท (2 รางวัล), European Fine dining สำหรับ 2 ท่าน จาก Savelberg มูลค่า 11,250 บาท (4 รางวัล), Creative Thai Cuisine dining สำหรับ 2 ท่าน จาก INKA มูลค่า 9,887 บาท (2 รางวัล) หรือ French-Thai Fusion Fine dining สำหรับ 2 ท่าน จาก Oxygen Dining Room มูลค่า 8,240 บาท (2 รางวัล)พิเศษ! ลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50% จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ มากกว่า 100 ร้านค้า ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี และเซ็นทรัล ชิดลม อาทิ Another Hound Café มอบส่วนลด 10% เฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม, Eathai มอบส่วนลด 10%, Ippudo มอบส่วนลด 10% เมื่อรับประทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป และรับเพิ่ม Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไข ดังนี้ รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล และ Central Embassy Dining Voucher รวมมูลค่าสูงสุด 500 บาท เมื่อรับประทานอาหาร ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/สลิป ที่ร้านอาหารในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 200 บาท เมื่อรับประทานอาหาร ครบ 2,000 บาทขึ้นไป/สลิป ที่ร้านอาหารใน Public lane & Public market และรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหาร ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/สลิป ที่ร้าน Lofter เซ็นทรัล ชิดลม ตลอดจนรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตอื่นๆที่ร่วมรายการสูงสุด 20%