อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ คว้าซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 3 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร Corporate Governance Asia ด้านการลงทุนและธรรมาภิบาลชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย มอบทุกประเภทรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 (13th Asian Excellence Award) จำนวน 7 รางวัล ให้แก่โดยคว้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในฐานะสุดยอดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ กลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม พร้อมได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสากลตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งซีอีโอ ปตท. ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาได้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน ตามวิสัยทัศน์ “Powering life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต เช่น ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังรุกเข้าสู่ “Life Science” ธุรกิจผลิตยาและสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงโครงการเพื่อสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของ COVID-19 ที่ผ่านมา ที่ช่วยบรรเทาวิกฤตของประเทศในที่ช่วยสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศในการช่วยเหลือเยาวชนกว่า 60,000 คน ที่เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษา และยกระดับการเกษตรควบคู่กับพัฒนาสินค้าชุมชนและช่องทางผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มภายใต้การนำองค์กรที่โดดเด่นของนายอรรถพล ทำให้ปี 2566 นี้ ปตท. คว้ารางวัลแห่งความเป็นเลิศในทุกประเภทรวม 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Environmental Responsibility) รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม (Best Corporate Communications) เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนศักยภาพการบริหารงานอย่างมืออาชีพในด้านการสื่อสารที่เป็นเลิศ โดยรางวัลดังกล่าว นิตยสาร Corporate Governance Asia ได้พิจารณาจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชียนอกจากนี้ ซีอีโอ ปตท. ยังได้รับจากนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์ ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงคุณค่าเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างเสริมกำลังใจแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละอุตสาหกรรม สะท้อนศักยภาพผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร ดำเนินธุรกิจและบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาล อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยต่อไป